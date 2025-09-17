Opinió
El retrat del Rei com a metàfora
L’Ajuntament de Girona ha complert la sentència que l’obliga a col·locar el retrat del Rei construint la imatge de Felip VI a partir d’un collage de fotos de l’1-O a Girona. És una manera de continuar protestant per l’actitud que va prendre el monarca aquell octubre del 2017, tot i que la fotografia reial ja havia estat retirada de la sala de plens el 2014, en el moment de l’abdicació de Joan Carles I, per l’aleshores alcalde de Girona, Carles Puigdemont, que no la va substituir per la de Felip VI.
El regidor de Vox, Francisco Javier Domínguez, va presentar un recurs contenciós administratiu exigint que es col·loqués el retrat de Felip VI. El jutjat contenciós número 2 de Girona li va donar la raó i va obligar el consistori a penjar la imatge del monarca en un lloc preferent del saló de plens. L’actual alcalde, Lluc Salellas, ha remarcat que el retrat s’ha col·locat «per imperatiu legal» i no per voluntat del consistori, i que s’ha fet amb un mosaic d’imatges del referèndum de l’1 d’octubre com a forma de protesta simbòlica.
Tornem als simbolismes, a la rebequeria, perquè les decisions substancials no estan al nostre abast. ERC i Junts també s’escarrassen a fer servir gestos simbòlics per demostrar que no estan contents amb el que aconsegueixen. Oriol Junqueras va dir aquesta setmana a TV3 que el govern espanyol ha de complir els acords pactats amb ERC i que no donaran suport als pressupostos si no hi ha avenços reals en el finançament singular de Catalunya. Ho va dir perquè la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, mostra reticències clares davant la proposta de finançament singular, especialment pel que fa a la cessió integral de l’IRPF a la Generalitat. Tot i que el pacte entre el PSC i ERC incloïa aquest compromís, Montero ha qualificat la proposició de llei d’ERC d’«inassumible» i ha defensat un model extensible a totes les comunitats autònomes, evitant privilegis territorials. En algunes compareixences públiques, però, ha intentat matisar el discurs, afirmant que el model proposat manté la solidaritat interterritorial i busca aprofundir en el federalisme dins del marc constitucional.
Mentrestant, Junts comprova que bona part dels acords subscrits amb el PSOE, per un o altre motiu, no s’acaben complint. El català a Europa està encallat perquè hi ha països que no ho veuen clar. L’amnistia no s’acaba d’aplicar, després de més d’un any d’haver estat aprovada. El traspàs de competències en matèria d’estrangeria s’ha fet parcialment i no com es demanava. Davant d’aquest panorama, Carles Puigdemont va advertir que, a partir d’ara, no votarien a favor de les iniciatives parlamentàries del govern, i la setmana passada ja ho van posar en pràctica en la votació sobre la reducció de la jornada laboral. És a dir, tornaven a la protesta simbòlica: no aprovem el que proposeu perquè no compliu els compromisos.
Però ERC i Junts estan molt lluny de provocar la caiguda de l’actual govern -que podrien forçar-, perquè saben que el que vindria després seria molt pitjor per als seus interessos. Per això es mouen en el terreny de la rebequeria, del simbolisme i de la hipèrbole, però, després de treure pit, no fan res que pugui canviar l’statu quo. Un govern format pel PP i Vox amb majoria absoluta suposaria, per a ells, caure del foc a les brases.
I, mentrestant, el govern tripartit de l’Ajuntament de Girona, format per Guanyem Girona, Junts i ERC, com que no pot desobeir, s’agafa a l’imperatiu legal i a un collage, i fa servir el «retrat del Rei» com una metàfora per a la desobediència.
Subscriu-te per seguir llegint
- Detenen un metge per agredir sexualment una pacient de l'hospital Santa Caterina de Salt
- La Policia Local de Lloret requisa prop d’un miler de quilos d'envasos de gas del riure durant l'agost
- Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
- La DGT ho confirma: Arriben els radars més letals i has de conèixer quins son
- L'emotiu comiat de Ramon Pellicer del Telenotícies després de 23 anys: «Ara assumirem altres responsabilitats»
- Subhasten la casa de Rupià propietat d’un exalcalde socialista condemnat per corrupció
- Aquest dimarts sonaran tots els mòbils de Girona per un avís de Protecció Civil
- Mor un vianant atropellat a l'AP-7 a Fogars de la Selva