Opinió
Un mapa de la guerra
Que la pau es fa guanyant guerres i matant, això no pot dubtar-ho ningú i més després de la Segona Guerra Mundial. El segle XX va ser el segle més sanguinolent fins aquell moment, i el fil conductor va ser la llibertat i mai no havíem aconseguit una pau tan duradora. Per tant, i per esgarrifós que ens resulti, la mort i la guerra formen part de la vida, i de la pau, i de la llibertat, i sobre guerres guanyades es dibuixen els mapes i s’escriu la Història. Ben igualment, per aturar la violència, tot sovint només tenim la força. De vegades ens basta l’amenaça de la força i no ens cal fer-la servir, però encara que sigui moral, també és força. Tenim la Constitució, o l’Estatut, i estan bé; però el que sobretot tenim és el Codi Penal, que ens amenaça amb severes penes si fem el que no hem de fer. El Codi Penal també és «força», de vegades sense cometes, força per deturar la violència, o la violentació de la Llei.
Per què Israel està utilitzant la força i no la violència? Perquè Israel és un Estat legítim, democràtic i són els Estats els que tenen el patrimoni de l’ús de la força. Perquè Israel ha estat atacada i té el dret de defensar-se. Dic «dret» perquè m’entengui la terregada, en llenguatge adult el que té Israel és el deure de defensar-se, i de continuar existint. Per què Hamàs està utilitzant la violència? Perquè és un grup terrorista, sense cap legitimitat per a res, ni molt menys per segrestar, violar i matar israelians, ni per prendre d’ostatges els palestins, en una guerra amb Israel que s’acabaria si els terroristes alliberessin els segrestats, o els tornessin (els que ja han assassinat), i es comprometessin a no atacar Israel.
És un genocidi, el que fa Israel? No, perquè no vol eliminar els palestins, ni els habitants de Gaza. Vol acabar amb Hamàs, i el que fa Hamàs és utilitzar els palestins, nens i dones inclosos, d’escuts humans per continuar la seva activitat terrorista i poder acusar Israel de genocidi cada cop que, atacant els terroristes, aquests posen tants i tants innocents entre ells i les bales o les bombes. Israel no vol eliminar una minoria perquè tenen un color de pell o una religió o una manera determinada de ser. Israel vol acabar amb un grup terrorista que té com a únic objectiu destruir Israel. El pla de pau d’Israel contempla la creació dels dos Estats; però Hamàs no reclama ni tan sols un Estat per als palestins sinó la pura i simple destrucció d’Israel.
El genocidi, per sort fallit, és que el intenta Hamàs contra els jueus per ser jueus, contra l’Estat d’Israel per ser d’Israel i per ser jueu, i és la pitjor notícia per a la Humanitat que en aquest afany compti amb la complicitat de la Unió Europea. És un despropòsit i una calamitat que una vegada més s’encenguin els forns i una vegada més la vella Europa faci veure que no ho veu. Jo no sé si Pedro Sánchez, quan diu que cal expulsar qualsevol jueu i qualsevol israelià d’Europa, de les competicions esportives o dels festivals televisius, s’adona del marc mental al que ens retorna. Jo no sé si en la seva degradació política -i personal- de pensar que tot val per a la màquina de trinxar, ha tingut un moment de pausa per mirar de sentir amb quins ecos es barreja la seva veu quan diu aquestes coses. No és una qüestió només política: són els mateixos fonaments sobre els que vam fundar les societats modernes, i vam renovar la nostra fe, i la nostra manera de relacionar-nos amb els altres, un cop advertits de la brutal capacitat que té l’Home de desencadenar el mal.
A partir d’aquí, i tot i que Israel avisa abans de fer els seus atacs perquè els civils puguin retirar-se, i tot i que Israel compta amb l’armament més tecnològic i precís per minimitzar els efectes de la seva defensa, naturalment cada mort és una tragèdia que ens colpeja i ens fereix i que voldríem que no es produís. Tampoc haguéssim volgut el vessament de sang del Desembarcament de Normandia, ni el de tantes d’altres batalles que vam haver de lliurar contra la fosca, però van ser necessaris, tristament necessaris, desoladorament necessaris, i avui ningú no dubta que era el nostre gran deure derrotar Hitler i alliberar els seus camps d’extermini.
Israel, també els americans però sobretot Israel i els jueus, han estat sempre l’enemic preferit de les masses irades i dels règims totalitaris. Totes les tiranies han perseguit i expulsat els jueus, i ho han fet de la manera més mesquina i ressentida. El que malgrat tot ens atrevim a dir als jueus no ens atrevim a dir-ho ni als àrabs. La brutalitat amb què repartim braçalets grocs és tan insòlita com immarcescible. Vam alliberar els camps, és cert. Hem après a témer Hitler, però més a les pel·lícules que dins dels nostres cervells i els nostres cors. I continuem pensant que els jueus i l’Estat d’Israel són culpables, són «els» culpables, i no ens cansem mai de perseguir-los, de marcar-los, d’escopir-los.
Israel fa errors? Per descomptat que els fa, per descomptat que de vegades una operació militar no aconsegueix els seus objectius, per descomptat que de vegades causa més morts de les previstes, i per descomptat que de vegades pren males decisions. Però és un escàndol que l’Occident lliure, en lloc de relacionar-se d’una manera adulta i democràtica amb un Estat adult, lliure, i democràtic, difongui sense cap escrúpol ni cap comprovació la propaganda que arriba de Hamàs. Hi ha dies que arriba abans el recompte de cadàvers que la notícia de l’atac. La impunitat i el blanquejament amb què un grup terrorista pot difondre les seves falsedats no s’havia vist mai en un sistema democràtic des de que precisament vam haver de derrotar Hitler perquè aquestes coses no passessin.
