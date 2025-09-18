Opinió
Medinyà i la Fira del Conte
Diumenge passat vaig anar per primera vegada a la Fira del Conte de Medinyà i em va sorprendre gratament. Acostumada a veure fires on el nom només és una excusa per vendre pastissos de formatge i espases medievals, la Fira del Conte em va semblar un projecte molt ben pensat, amb parades que combinaven llibreries i editorials consolidades, altres d’independents, i amb l’organització de més de 30 activitats literàries per a grans i petits -homenatge a Hans Christian Andersen inclòs- que convidaven a respirar literatura. També va ser un goig veure com bona part del poble es bolca en el fenomen, amb desenes de voluntaris dedicats a millorar l’experiència. Jocs tradicionals per a infants de totes les edats completaven l’oferta de propostes. En la seva quinzena edició, es nota que és una Fira consolidada al poble, ja que només cal passejar pels carrers per veure tots els murals decoratius que la recorden durant tot l’any.
L’únic suggeriment que podria fer de millora -potser els organitzadors ja s’ho han plantejat- és que, en futures edicions, la Fira es pugui allargar durant dos dies en lloc d’un. La gran afluència de gent que hi havia diumenge al matí feia que passejar pels estrets carrers de Medinyà fos gairebé missió impossible, i encara menys poder fullejar tranquil·lament els contes. A més, seria més fàcil poder participar en l’amplíssima oferta d’activitats si aquestes s’espongessin en dos dies, per no haver de córrer amunt i avall i haver d’acabar fent-ne una selecció. I és que, com tots els grans esdeveniments, la saturació sempre comporta el risc de morir d’èxit. Esperem que aquest no sigui el cas.
Subscriu-te per seguir llegint
- Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
- Carta d'un lector: 'Hem sentit vergonya com a gironins veure les escombraries i les plantes que creixen entremig de les pedres mil·lenàries
- Aquest dimarts han sonat tots els mòbils de Girona per un avís de Protecció Civil
- Aquests són els restaurants gironins finalistes de la Lliga del Porc i la Forquilla
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- La Policia Local de Lloret requisa prop d’un miler de quilos d'envasos de gas del riure durant l'agost
- Detenen un pacient de l'hospital de Figueres per agredir un metge i una vigilant de seguretat d'Urgències
- Detenen un metge per agredir sexualment una pacient de l'hospital Santa Caterina de Salt