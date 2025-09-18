Opinió
La nostra realitat paral·lela
«Madrid és Matrix». Un vell murri de la política espanyola, europarlamentari, expressava d’aquesta manera la diferència de les percepcions de la situació política depenent d’on se sigui. A Estrasburg es van reunir fa pocs dies els capitostos i l’entramat burocràtic de la Unió Europea per debatre l’estat de la Unió. Periodistes dels 27 països, una trentena d’ells espanyols, han aprofitat la cimera per reunir-se amb comissaris, alts funcionaris i parlamentaris. D’aquestes trobades hi ha comentaris que poden atribuir-se -gairebé sempre tòpics- i altres en els quals s’apel·la l’abusiu off the record, que no es poden atribuir. En background també es diu. Aquí és on hi ha el quid de la qüestió que posa de manifest el temor dels capitostos de dir en públic el que pensen en privat. Tot sigui per la diplomàcia i per no crear-se un problema. Antigament, d’això se’n deia hipocresia.
Preparar-se per a la guerra per mantenir la pau està més que acceptat en els centres de decisió europeus. Per al flanc Est de l’OTAN i de la UE, l’amenaça es va fer la setmana passada, amb la provocació o atac, segons va assenyalar el primer ministre polonès Donald Tusk, dels drons russos a Polònia. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen (va ser ministra de Defensa d’Alemanya), precisament va recordar que cal fabricar drons a mansalva a cada país, com qui fabrica pa. Un alt càrrec de la Comissió considera que el més realista és pensar que la guerra d’Ucraïna s’enquistarà durant, almenys, dos anys més. Mentrestant, Putin anirà provocant els seus veïns de la UE i l’OTAN per veure fins on arriba la seva resposta, incloent-hi la de Donald Trump. El seu objectiu és no cedir, buscar una altra Ucraïna per envair en l’horitzó. Qualsevol de les exrepúbliques soviètiques -tant les del Caucas com les d’Àsia central- estan en el seu punt de mira. La Xina li continuarà deixant fer.
En el Matrix madrileny, on, com escriu el director d’El Periódico, Albert Sáez, predomina el potatge polític, totes aquestes preocupacions queden molt lluny. Des del Pirineu a la ciutat rellevant més occidental de Rússia, Kaliningrad, hi ha 2.500 quilòmetres en línia recta. Imaginar-se el president del Govern, Pedro Sánchez, parlant sobre guerres futures i batalles de drons al Congrés davant dels partits que el van votar en la seva investidura és impossible.
Espanya s’ha convertit en el país dels «sense pressupostos» que va a la seva, mentre les xifres macroeconòmiques acompanyen i José Félix Tezanos, president del Centre d’Investigacions Sociològiques, treballa per a la Moncloa aixecant els ànims al seu cap. Un país on el debat polític nacional continua sumit en l’insult i la demagògia; a veure qui diu la paraula més grossa. Fins i tot la tragèdia de Gaza s’utilitza com a arma llancívola. A l’Est, drons russos amenaçadors i a França, una crisi financera que ens pot arrossegar a tots si no ho arreglen. I en el món de Matrix? Tot continua complicant-se fins a poder perdre el fil de l’argument per acabar passant pantalla.
