Opinió
David Martín
Residus: supervisió o fracàs
Durant gairebé deu anys, Urbaser ha estat l’empresa encarregada del servei de recollida de residus, neteja viària i de platges, i gestió de la deixalleria a Palafrugell. Aquest període ha estat marcat per reiterats incompliments, coneguts i denunciats per la ciutadania. Tanmateix, la manca de fiscalització per part dels governs anteriors va impedir generar un expedient prou sòlid per rescindir el contracte per incompliment culpable, com permet la Llei de Contractes del Sector Públic.
El govern actual el va rescindir per considerar-lo insuficient per a les necessitats del municipi, i no pels incompliments. Aquesta diferència és clau: si s’hagués tramitat correctament un expedient per incompliment, Urbaser hauria pogut ser exclosa de futures licitacions, d’acord amb l’article 71.2.c de la Llei 9/2017, que prohibeix contractar amb empreses que hagin incomplert de manera culpable obligacions essencials.
En la nova licitació, després d’un concurs desert, el contracte ha estat adjudicat a GBI Paprec, amb millors condicions i adaptat als nous plecs. Però Urbaser ha interposat un recurs davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per intentar excloure GBI Paprec i recuperar el servei.
Aquesta situació demostra com d’imprescindible era la fiscalització. Per això, el nostre grup va presentar al ple d’abril de 2024 una moció per exigir més control dels contractes. El text aprovat, a petició del govern, va quedar així: «Instar al govern de la Corporació a la incorporació de sistemes de control i vigilància en relació als diferents contractes de serveis públics en el sentit de l’article 62 de la Llei de contractes del sector públic.»
La nostra voluntat era -i és- deixar clar que la supervisió i la fiscalització són claus en contractes d’aquesta magnitud. Ens hi juguem la qualitat de vida i la sostenibilitat del nostre municipi. Amb el nou contracte cal no repetir els errors del passat.
Des de Junts per Palafrugell seguirem treballant perquè Palafrugell tingui un servei modern, eficient i digne, i perquè mai més ens trobem atrapats en la paradoxa d’haver de continuar amb qui ha incomplert flagrantment les seves obligacions.
Per a més informació sobre l’acció del Grup Municipal de Junts per Palafrugell podeu adreçar-vos al nostre lloc web o a les nostres xarxes socials, on informem sobre els nostres posicionaments, les mocions que presentem i molt més.
Continuem treballant en favor del nostre municipi i de la seva gent!
