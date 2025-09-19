Opinió
Baixes emissions? Menys cotxes!
El primer dissabte de setembre, Vox va organitzar un aquelarre de cotxes a Girona per protestar contra el presumpte "atac a la llibertat" que suposa la Zona de Baixes Emissions, que s’acaba de posar en marxa a la ciutat. No són pocs els que, des de teòricament ideologies diferents, opinen en la mateixa línia que el partit d’ultradreta i vegin com un atac que no puguin arribar amb el seu cotxe fins a on els doni la gana. Aquí hi trobem des dels qui s’enfilen per les parets perquè "a mi m’ha d’impedir agafar el cotxe per anar fins a la porta del meu bar preferit?", als que es pensen que tot això de les baixes emissions és una conxorxa de l’esquerra més pija per anar contra la classe obrera obligant-la a desprendre’s del seu cotxe vell. Per uns i altres, es veu que això de les restriccions als cotxes és un autèntic escàndol. I, en canvi, llegint dimecres en Tapi Carreras m’assabento que es calcula que amb la nova Zona de Baixes Emissions només el 5% dels cotxes que fins ara circulaven pel centre de la ciutat ja no hi podran entrar. Un 5%...
Aquest brutal atac a les llibertats individuals que és la Zona de Baixes Emissions de Girona només afectarà, d’entrada, un grapat de cotxes molt vells. Quan, de fet, a Girona no li convé que entri un 5% menys de cotxes a la ciutat. Li convé que n’hi entrin molts menys. Li convé que pels seus carrers hi hagi més gent caminant i menys gent en cotxe -siguin molt vells o sigui un Tesla elèctric de 100.000 euros. A Girona i a totes les ciutats que aspirin a tenir un alt nivell de qualitat de vida pels seus veïns i un centre atractiu per als visitants i viu econòmicament -comerç, restauració, oci, cultura...- hi ha d’haver menys cotxes.
Ara, ja ningú s’imagina una plaça Independència plena de trànsit, ni un carrer Santa Clara amb els cotxes esquivant els compradors de gelat i de biquinis dels Roca. Doncs això mateix, a molts altres carrers. Més espais per a la gent, i menys per als cotxes. Siguin un Renault 5 de fa trenta anys o un Tesla acabat d’estrenar.
