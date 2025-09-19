Opinió
Els oligarques es freguen les mans
Un equip dels carnissers israelians mai no hauria d’haver-se inscrit a la Vuelta, però el Govern va tornar a jugar amb l’ambivalència de Rubiales, aprofitant les crítiques del feminisme/palestinisme sense adoptar mesures dràstiques. Aquesta bufonada va esclatar a Madrid, on Sánchez perd el control del carrer i tot seguit presumeix que ha desobeït a les seves ordres. A sobre, obliga la ciutadania a suportar sermons erudits de Perico Delgado contra «els antisistema», i llaunes sobre geopolítica de popes del periodisme esportiu confinats al futbol. Enmig del desastre, s’omet la dada esperançadora que els mallots dels ciclistes lluïen als dorsals el nom d’altres països d’impecable pedigrí democràtic, com ara «BAHRAIN». Amb majúscules, com es mereix aquest temple àrab dels drets humans.
A l’espera que Sánchez dissolgui les cadenes hoteleres israelianes que operen a Espanya, amb l’acomiadament inclòs dels seus treballadors insolidaris, el PSOE carrega amb les crítiques a la protesta semipacífica sense un benefici clar. Els manifestants entrevistats es mostraven majoritàriament en contra del Govern espanyol, no se’l prenien seriosament. Quant a la ficció que l’executiu no podia eliminar l’equip israelià sense autorització de la Unió Ciclista Internacional, només demostra que la Moncloa es troba a l’UCI citada. Si una Nació no pot intervenir en la dana, en els incendis que la devoren ni en l’estafa d’un equip de propaganda sagnant en un esport minoritari, qui se la prendrà seriosament?
Els guanyadors de l’odi polaritzat sobre Israel són els oligarques russos, sovint jueus. L’atac a la Vuelta destaca que Moscou està vetada a les competicions esportives. Oblida que els gàngsters ensinistrats per Putin, amb mansions i iots a Espanya, continuen campant a la seva. Al front d’Ucraïna han mort centenars de milers de joves a la vintena, però els magnats beneficiaris han pogut mantenir les seves possessions en mans de fills de cinc anys o de sogres nonagenàries. Gràcies al concurs dels fedataris del mateix Estat que s’ha posat al capdavant de les manifestacions ciclistes.
