Opinió
Eva a l’aparell
Déu n’hi do que en són d’espavilades les companyies elèctriques, que fins i tot posen els familiars del client a atendre’l, deu ser perquè se senti còmode. Com a hereu que soc, vaig trucar a Endesa per a canviar el nom del titular d’una línia, la meva difunta tia ja no està per a pagar factures, allà on estigui segur que la llum és de franc, morir-se té això de bo. Després d’uns bons minuts parlant amb un robot que m’indicava quines tecles prémer segons si volia ser atès en català o en castellà, si volia pagar o reclamar o si el que pretenia era només passar l’estona conversant amb una màquina, em va anunciar que em passava amb un assistent que m’atendria. Tan exultant estava, que ni em vaig assabentar que després de la paraula "assistent" va lliscar la de "virtual".
- Bona tarda, em dic Eva, i soc la seva assistent virtual. En què puc ajudar-lo?- vaig escoltar a l’altra banda de la línia telefònica.
Eva, com la meva senyora. Vaig suposar que les elèctriques ho saben tot dels clients, fins el nom de les seves esposes, i les repliquen per a crear un clima familiar.
- Vol pagar una factura?- em va preguntar l’Eva virtual, cada cop més semblant a la real.
- Miri, el que passa és que la meva tia va morir fa uns anys i…
- Ho sento, no l’he entès. Vol pagar una factura?
- Sí que vull pagar- vaig respondre, intuint que això m’obriria les portes a una conversa més profunda, d’alguna cosa havia de servir-me l’experiència de set anys de matrimoni.
- És vostè el titular de la línia?
- Aquest és precisament el problema, la titular és encara la Rosa Bufí, però la pobra va mor…
- Repeteixo: És vostè el titular de la línia?- em va interrompre sense escoltar-me i confirmant, per tant, que les companyies elèctriques dupliquen perfectament les esposes.
M’abstinc de relatar la resta de la conversa amb l’Eva virtual, no per pudor, sinó perquè pertany a la intimitat de la parella, així de convençut vaig quedar. Sí que em permeto relatar com va acabar, perquè concerneix al meu canvi de nom.
- Vol que la seva veu quedi registrada i, mitjançant reconeixement de veu, cada cop que truqui, sabrem que és vostè la Rosa?
- És que no soc la Rosa, soc el seu neb…
- Ho sento, no l’he entès, digui sí o no. Vol que li apliquem el reconeixement de veu?
- Sí, ho vull- al final em vaig rendir i vaig acceptar la meva derrota, cosa que confirma la semblança entre les dues Eves.
- D’acord. Ja està fet. A partir d’ara, cada vegada que truqui, sabrem que és vostè la senyora Rosa. Vol alguna cosa més?
- D’això... aquesta nit arribaré tard a casa, que juga el Barça- jo ja no sabia si parlava amb la robot o amb la de carn i os.
- Ho sento, no l’he entès.
Vaig penjar sense dir res, cosa que no m’atreviria a fer amb la real. Lluny del meu ànim criticar els avanços de la ciència, segur que darrere d’aquests robots hi ha moltes hores de feina i molts diners invertits, no ha de ser fàcil crear androides idèntics a les esposes de cadascun dels milers de clients. Ja que avui dia és del tot impossible parlar amb persones reals en trucar a qualsevol empresa o administració, és bo que ens sentim com a casa. La pròxima vegada que truqui, tot i que serà sota la identitat de la senyora Rosa, l’Eva virtual em preguntarà si ja he parlat amb l’Ernest de les coses del sexe, que el nen ja va tenint una edat, i que faci el llit en llevar-me, que ella no és la meva criada.
Em queda el dubte de si han duplicat també als marits de les clientes per a atendre-les quan truquen, imagino que sí, en aquests temps paritaris el contrari seria delicte de lesa humanitat. També amb el nom i la personalitat dels marits reals, per descomptat. Haig de dir-li a l’Eva que truqui a Endesa, a veure.
- Bona tarda, em dic Albert i soc el seu assistent virtual. No molesti, que soc al bar Cuéllar fent unes cerveses.
Subscriu-te per seguir llegint
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
- Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
- Alerten del perill que suposa el carril bici entre Platja d'Aro i Sant Antoni
- Girona inaugura la comissaria compartida de Santa Eugènia que reforçarà la presència policial a tres barris
- «Ens han ofert portar la Sea Otter a altres llocs d’Europa però estem bé a Girona»
- Atraquen un home a la porta de casa de Girona i se li enduen 150 euros
- La fruita que ChatGPT recomana evitar per reduir la inflor abdominal i aprimar-se