Opinió
L’autoritarisme està guanyant la partida
El meu estimat director de tesis, el professor Francesc d’Assís Sales Vallés, quan un fill cridava els deia una cosa com "pocs arguments deus tenir que has de cridar per defensar les teves idees". Això ve a tomb amb l’assassinat de l’activista defensor del pensament MAGA i amic de Trump, Kirk. Perquè Kirk era no solament defensor de les idees del moviment MAGA, sinó que les volia debatre en els camps més conflictius amb persones que eren contràries a les seves idees, no s’acontentava a repetir els seus arguments a les xarxes per als milions de seguidors addictes. I aquests són els més exposats als atemptats.
En la meva joventut vaig assistir als atemptats de Luther King i als de Tomás y Valiente i Ernest Lluch, que van marcar la meva joventut. Un estava compromès contra el racisme i els altres contra ETA. Tots ells eren combatents, no es limitaven a propagar les seves idees sinó que combatien amb arguments les idees que sustentaven el racisme i la lluita terrorista. Per això van ser víctimes de la falta d’arguments dels racistes o dels etarres, com bé diria el meu professor Sales Vallés.
No defenso la violència ni en el cas de Kirk ni en els Tomás y Valiente i Ernest Lluch. Ja ho tenia clar de jovenet. Un dia que em van preguntar per la meva posició sobre ETA vaig respondre "els que usen una pistola com jo uso el bolígraf són difícilment reciclables a la democràcia, al respecte de les idees, i jo vull un règim democràtic on les idees siguin defensades amb arguments" i continuo pensant igual. Però és evident que el que diferencia aquests atemptats és la ideologia dels morts. Mentre Luther King defensava la igualtat de totes les persones independentment del color de la pell i Tomás y Valiente i Lluch defensaven la democràcia enfront de derives autoritàries, Kirk defensava la deriva autoritària del moviment MAGA, que essencialment voldria eliminar qualsevol dissidència. Vegin si no les actuacions de Trump que només veu problemes i envia l’exèrcit a ciutats amb governs demòcrates o vol eliminar els jutges que no són favorables a les seves tesis o retalla els fons a les universitats que li planten cara o planteja demandes milionàries a diaris que li són contraris, etc. Però entre els atemptats contra defensors de les llibertats i el de Kirk han passat moltes coses.
Després de la II Guerra Mundial, les idees autoritàries pròpies del feixisme van perdre el seu encant, el món havia vist l’abisme molt de prop, havia viscut la bomba atòmica i va decidir intentar trobar formes de convivència, de discutir les diferències de manera civilitzada, es van neutralitzar els grans imperis responsables de la guerra (Alemanya i Japó bàsicament) i es va crear la societat de les nacions, la base de l’ONU actual. Els conservadors que havien abraçat les idees feixistes van entrar en declivi i durant molts anys les idees progressistes i de respecte a les idees dels altres van ser predominants.
El progressisme des de la I Guerra Mundial havia quedat enlluernat pel comunisme i la revolució d’octubre a Rússia va emergir com el defensor dels treballadors. Durant la guerra freda, l’encant del comunisme es va diluir, la dictadura de Stalin hi va ajudar i la discussió sobre les llibertats va passar a primer pla, la batalla per la igualtat es va veure enfrontada amb la llibertat perduda en els països sota el domini de la Unió Soviètica. Pallach, el líder socialdemòcrata català, deia que la importància de la llibertat l’havia descobert a la Guerra civil quan es va trobar entre els fusells dels feixistes i dels comunistes. Així va sortir la socialdemocràcia, que ha tractat de combinar igualtat i llibertat, defensa dels drets dels treballadors sense pèrdua de llibertats.
Des de la caiguda del mur de Berlín, la dreta ha anat imposant les seves idees, la socialdemocràcia ha anat perdent contacte amb les persones més vulnerables. Ho expliquen molt bé el politòleg Sanders i l’economista Piketty en un diàleg que publiquen en el llibre Igualtat. La socialdemocràcia ha deixat de ser referent dels treballadors i les persones vulnerables en l’etapa de la globalització i a poc a poc la dreta més autoritària ha anat agafant prestigi al món. Canvi d’època, a la meva joventut la lluita era per les llibertats i ara la joventut reclama líders forts i autoritaris. Antoni Puigvert, en un magnífic article a La Vanguardia de dilluns passat, constatava que la dreta autoritària és la ideologia de moda. Puigvert deia "per sort molts demòcrates comencen a adonar-se que els toca abandonar les còmodes i confortables desqualificacions genèriques: xenòfob, nazi, etc.". I acabava "també nosaltres els opinadors, analistes (...) hem de recuperar la relació amb la realitat, entendre les causes del creixement exponencial de les noves dretes populistes (...) i no pas activar per enèsima vegada la por al retorn dels bàrbars". Res a afegir, no es pot dir més clar.
