Opinió
Pilar Ruiz Costa
El nen que vam prometre no oblidar
Mentre els màxims exponents del luxe, com Four Seasons, Louis Vuitton o Bvlgari, s’afanyen a construir resorts perquè uns pocs privilegiats gaudeixin de les paradisíaques vistes al mar Egeu a Bodrum, Turquia, milers de desgraciats intenten escapar-se’n.
Més de 250.000 persones es van llançar al mar i van arribar a les costes europees el 2015, segons dades de l’Organització Internacional per a les Migracions (IOM). Aproximadament 3.771 van morir o van desaparèixer intentant creuar la Mediterrània cap a Europa -va ser l’any més mortal fins aleshores-. Però si fallem als vius, ho fem doblement amb els morts. Començant pels números: amb prou feines representen la punta de l’iceberg. Els cossos no recuperats, els incidents no reportats, no apareixen en recomptes oficials. Per això, si les xifres mostrades impressionen, a les que cal témer de veritat és a les invisibles.
I entre tants milers de morts només aquell 2015 n’hi ha un que sí que recordem: Aylan Kurdi. Tot i que en realitat el seu nom era Alan. Van ser les autoritats turques, en atorgar a la seva família el règim de protecció temporal per a refugiats sirians, que «van turquificar» el nom d’origen kurd.
El recordaran: ara fa deu anys, bocaterrosa, amb els seus pantalonets blaus i la samarreta vermella, amb els braços estesos i les onades colpejant la seva carona enterrada a la sorra. Ara tindria tretze anys, ara hauria de tenir tretze anys! Haver escollit la motxilla i els quaderns i començat l’escola. I el seu germà Ghalib, que en tindria quinze, hauria d’estar iniciant un nou curs a l’institut. Els acompanyaria Rehana, al Canadà, on esperaven sol·licitar asil i on la seva tia paterna treballa com a perruquera a Vancouver. O en qualsevol altre lloc, però vius.
Alan i la seva família eren sirians originaris de Kobane, una ciutat kurda al nord de Síria. Així que eren kurds, però no. El 1962, milers de kurds van perdre la ciutadania i van ser classificats entre ajannib (estrangers) o maktumin (no registrats); és a dir, apàtrides. Tot i que el 2011 un decret va permetre a alguns recuperar la nacionalitat siriana, molts en van quedar exclosos.
Aquell mateix any va esclatar la cruenta guerra, que va arribar a la família Kurdi al barri kurd de Rukn al-Din, a Damasc. D’allà van fugir a Alep i, quan la guerra es va intensificar, es van traslladar a Kobane, on va néixer el petit Alan. Fins que l’avenç de l’Estat Islàmic (ISIS) els va tornar a atrapar i la família va fugir definitivament a Turquia.
I a Turquia, fora de perill de les bales, van quedar enxampats en els llimbs dels kurds «apàtrides de iure», una classificació dins d’un sistema que deixa persones excloses del dret a la ciutadania. I sense pàtria no hi ha permisos ni passaport. Després d’un any a Istanbul, vivint en condicions de gran precarietat, i després que les autoritats canadenques rebutgessin la sol·licitud d’asil per al germà del pare, Abdullah, al·legant «motius tècnics» com ara «manca de documents», van decidir continuar intentant-ho, però des de Grècia. I llançar-se al mar.
La família va dubtar més d’un mes. Retardaven la sortida nit rere nit perquè, malgrat l’escassa distància -uns quatre quilòmetres de mar des de Bodrum fins a l’illa grega de Kos- cap embarcació no els semblava prou segura per enfrontar l’onatge. Hi va haver tres intents fallits abans de la matinada del 2 de setembre, quan van descobrir que les armilles salvavides que els havien venut eren inservibles.
La seva tia a Vancouver encara se’n culpa: si no hagués enviat els 4.000 euros per pagar els traficants, potser seguirien vius.
Però el cosset d’Alan va acabar de matinada sobre la mateixa platja que de dia ocupen els milionaris, i aquesta imatge ens va fer tant de mal que vam poder sentir una cosa semblant a la pietat, a l’empatia. Aquell nen podia ser el nostre fill i vam dir que això marcava un abans i un després. Tot just tres setmanes després, els Estats membres de la Unió Europea es van comprometre a revisar les polítiques migratòries i a reubicar i reassentar 160.000 sol·licitants d’asil en dos anys dels camps de refugiats de Grècia, Itàlia, Líbia o Turquia. El Govern de Mariano Rajoy es va comprometre davant dels seus socis europeus a acollir 17.337 persones. Però, quan va expirar el termini, Espanya n’havia rebut 2.890: amb prou feines el 16,6%.
Preneu-lo com a mostra de la rapidesa amb què oblidem aquell nen que vam prometre no oblidar. Dels milers de nens als quals abandonem en el desemparament. Entre polítiques d’externalització i control de fronteres cada cop més despietades. Amb mesures centrades a impedir que arribin, en lloc de posar fi a les causes que provoquen els desplaçaments forçats.
Des de llavors, han mort 31.000 persones intentant assolir les nostres costes. I ja saben què passa amb les xifres dels morts…
Unicef estima que aproximadament 3.500 eren nens. Un era Alan. El significat del nom kurd és «bonic, brillant, resplendent». Tant de bo tingués tretze anys.
Subscriu-te per seguir llegint
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
- Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
- Alerten del perill que suposa el carril bici entre Platja d'Aro i Sant Antoni
- Girona inaugura la comissaria compartida de Santa Eugènia que reforçarà la presència policial a tres barris
- «Ens han ofert portar la Sea Otter a altres llocs d’Europa però estem bé a Girona»
- Atraquen un home a la porta de casa de Girona i se li enduen 150 euros
- La fruita que ChatGPT recomana evitar per reduir la inflor abdominal i aprimar-se