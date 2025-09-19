Opinió
Obtús i mala persona
Faig una queixalada de la pera que tinc per postres, i la seva dolçor m’explota a la boca. Pobres peres, penso, quina fruita tan menystinguda! Gairebé com les humilíssimes i delicioses pomes, que tampoc les tenim quasi mai en compte. Ens passem l’estiu ballant per un peu perquè arriba el temps de les maduixes, i dels préssecs, i de les cireres, i dels abricocs, i de les xíndries i els melons, però no diguem res quan arriba la temporada de les peres (o de les pomes). Mentre penso tot això, fullejo els dos diaris que tinc sobre la taula. Primer, aquest (aquest, sempre, sempre primer!). Després, agafo El Punt i vaig directa a buscar l’article de l’Eva.
L’Eva escriu meravellosament bé -fa només un parell de dies, una altra periodista gironina va parlar d’ella com un dels seus referents femenins, i no m’estranya-, i són raríssimes les vegades que acabo un dels seus escrits i no tinc unes ganes immenses d’aplaudir-la. L’article es titula "La definició de ‘genocidi’" (ja us podeu imaginar de què parla), i us ben juro que podria subscriure cadascuna de les seves paraules. Voldria, en lloc d’aquest text que esteu llegint ara, haver escrit el seu. Que ben raonat, que ben travat, que ben documentat, quin llenguatge més precís i, alhora, més planer, quina manera més magistral de portar-te d’un lloc a l’altre, quin final més rodó.
La peça de l’Eva em recorda que tinc pendent contestar a la Cristina, que m’ha escrit no fa gaire demanant-me si podria ajudar a sufragar les despeses d’una família palestina que intenta arribar a Al-Mawasi, un lloc teòricament segur i que Israel té la poca vergonya d’anomenar zona humanitària però no és res més que "un maleït camp de concentració": un lloc on s’amunteguen milers de persones sense aigua ni llum ni menjar, i sense cap mena de seguretat que no els llançaran una bomba al damunt en qualsevol moment. Se’m glaça la sang quan m’assabento que una tenda de campanya, el lloguer de l’espai per plantar-la i el desplaçament costen prop de 2.000 euros. Dos mil euros. D’on ha de treure aquella pobra gent aquesta quantitat de diners?
I mentrestant, aquí encara hi ha els que es neguen a dir genocidi per descriure el que està fent Israel amb els ciutadans de Gaza. Mentrestant, encara hi ha els que es posen les mans al cap perquè s’ha interromput la Vuelta per mostrar suport al poble palestí. Els que s’indignen perquè diversos països han dit que no aniran a Eurovisió si hi participa Israel. Els que se’n riuen de la Global Sumud Flotilla (i penso en el neguit d’en Josep, que té el fill embarcat en un dels fràgils vaixells que van directes a la gola del llop). Els que posen en dubte el criteri de l’ONU i d’entitats com Amnistia Internacional o Metges Sense Fronteres i diuen que fins que no ho dictamini la Cort Penal Internacional, no faran servir la paraula genocidi. Cal ser obtús i, a més, mala persona, per entossudir-se a continuar negant l’evidència.
