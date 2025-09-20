Opinió
El buit del procés i el creixement d’Aliança Catalana
En la consciència política catalana hi va haver, fa ben pocs anys, una explosió d’il·lusió col·lectiva, grans mobilitzacions independentistes al carrer, l’1 d’octubre, l’exili i la repressió. Durant aquells anys, el discurs independentista era sinònim de comunitat, mobilització i trencament amb l’ordre establert. Avui, però, aquella energia ha perdut bona part de la seva força i, amb ella, també els lideratges que l’encapçalaven.
En aquest context d’esgotament, l’auge d’Aliança Catalana s’explica, en part, com una reacció al buit deixat pel procés. Aquest desencís evident és aprofitat per una extrema dreta independentista que creix simplificant el discurs amb missatges directes i emocionals, apel·lant a la por i al ressentiment, i assenyalant els col·lectius vulnerables com a responsables de bona part de la complexa realitat actual. Es presenten com una alternativa «valenta» davant la tebiesa dels partits nacionalistes tradicionals, i aquesta combinació els ha permès arrossegar simpaties provinents de les forces polítiques que fins ara hegemonitzaven aquest espai. Però aquest creixement, lluny de reforçar el moviment, amenaça de convertir l’independentisme en una deriva reaccionària que posa en risc tant la cohesió social com la mateixa causa nacional.
Aquesta no és una anàlisi subjectiva, les dades del darrer baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió són clares i posen de manifest que Junts perdria fins a vuit escons respecte a les darreres eleccions, mentre que Aliança Catalana (AC) multiplicaria per quatre la seva representació i podria situar-se entre 8 i 10 diputats. El mateix estudi calcula que al voltant d’un 10% dels antics votants de Junts ara opten per AC. Diversos sondejos parlen obertament d’una «mossegada» de l’extrema dreta independentista a l’espai que fins ara dominava Junts.
L’independentisme que va mobilitzar centenars de milers de persones ha estat massa distret en defensar projectes personalistes i no ha sabut reconèixer ni canalitzar tot aquest malestar. La gent que va manifestar por pel futur (econòmic, habitatge, educació, salut, inseguretat, etc.) no ha trobat respostes en un independentisme que ha prioritzat institucions pròpies i vies unilaterals fins a fer-les gairebé dogmàtiques. I és precisament aquesta desatenció a les reivindicacions socials reals el que ha obert la porta a un espai que proclama opcions molt més excloents.
La solució no depèn de competir amb l’extrema dreta en el seu terreny, sinó de recuperar el sentit social i emancipador del catalanisme. Com deia el president Illa en el discurs de la Diada, cal posar al centre la justícia social, l’habitatge digne i la solidaritat real, ja que aquest és l’únic camí per tornar a situar el catalanisme i la independència com a projecte d’esperança i no com a bandera d’exclusió.
Només un catalanisme capaç d’escoltar la gent que avui se sent desatesa podrà recuperar aquells votants que busquen respostes fàcils en discursos perillosos. L’alternativa és clara: o una deriva reaccionària que redueix l’independentisme a una política del ressentiment, o un projecte progressista, inclusiu i socialment just que torni a ser motor d’esperança col·lectiva.
