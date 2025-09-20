Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Oriol Puig Tomàs

La burocràcia frena l’economia

Imatge del Fòrum Agro Santander.

La jornada del sector agroalimentari organitzada aquesta setmana per Diari de Girona va posar de manifest un sector viu, amb empenta, capacitat d’innovació i voluntat de créixer. Però també va evidenciar que, malgrat els avenços, persisteixen —i en alguns casos s’agreugen— vells mals estructurals que frenen l’economia.

Diversos ponents i molts assistents van lamentar les dificultats que troben en la relació amb l’administració, tant autonòmica com local. Com pot ser que activitats productives legalitzades, amb dècades de trajectòria, tinguin problemes per obtenir permisos municipals per fer millores —no ampliacions— en les seves instal·lacions? L’excés de burocràcia no és només una incomoditat. És una amenaça real per a la modernització del país. Els retards acumulats no afecten només a particulars, sinó a sectors estratègics com les energies renovables o les inversions productives que haurien de dinamitzar l’economia.

Un industrial gironí explicava fa poc, en un acte empresarial, que després de tres anys encallat en tràmits, va decidir tirar pel dret i edificar una nau sense tots els permisos. Sabia que s’exposava a una sanció, però confiava que un cop construïda, la legalització seria més fàcil que el procés previ. Una decisió arriscada, però reveladora del malestar creixent. Arquitectes i promotors ho deien fa uns mesos en una altra jornada: «Tenim una administració escleròtica, amb regulacions disfuncionals que frenen la construcció d’habitatge».

Governar és legislar i fer complir la legalitat. Però quan l’entramat burocràtic es converteix en un laberint paralitzador, el sistema deixa de ser garant de l’ordre per esdevenir un obstacle. I això, en un moment en què el país necessita agilitat, inversió i talent, és més un càncer que un remei.

