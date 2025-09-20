Opinió | CARTES
Jesús Domingo MartínezCarles Teixidor i BatlleJaume Turró Busquets
El Girona FC pot baixar a segona, i...
Sr. Director,
Durant aquest estiu que arriba al final hem assistit a la crisi d’incendis forestals més gran dels últims lustres.
Patrons d’actuació comuna davant d’una catàstrofe pels incendis han estat la manca de previsió, la tardança a intervenir, la insuficiència de les actuacions tècniques, la topada política i l’absència de la més mínima autocrítica, en un context de conflicte institucional entre l’administració central i les administracions autonòmiques.
Aquesta situació genera, sense cap dubte, no només una desafecció de la ciutadania cap a la política. També crea un atractiu especial cap a l’antipolítica, que es converteix en aliment de formacions populistes que enarboren la bandera d’una crítica per sistema a l’Estat.
Diferenciar la incapacitat de gestió de l’actual govern, la manca de reflexos polítics i la deslleialtat institucional permanent amb els dèficits del sistema, que els té i que hauran de ser millorats, implica un exercici de clarividència i de bona feina en la gestió del públic.
Les diverses catàstrofes que hem estat patint han agafat el país en el pitjor moment i, segurament, amb el pitjor govern de la seva història democràtica recent. n
Aprofitant que li agrada portar un calçat molt còmode (espardenyes), li aniria bé caminar una mica pels carrers de la ciutat que vostè «governa», i podria comprovar de primera mà, les mancances que arrossega aquesta bonica ciutat: voreres en mal estat, en alguns llocs carrers mal il·luminats, espais públics descuidats, serveis insuficients, i brutícia, molta brutícia, aquests són problemes que qualsevol veí pot detectar en el seu dia a dia, inclòs vostè. Tanmateix, la gestió municipal sembla massa sovint allunyada d’aquesta realitat, més preocupada pels grans titulars i projectes de lluïment que no pas per resoldre les necessitats més immediates dels barris.
La ciutat no es governa des d’un despatx. Es governa trepitjant el carrer, parlant amb la gent i escoltant què funciona i què no. Quan aquesta proximitat es perd, s’instal·la la sensació de deixadesa i la desconfiança ciutadana cap a les institucions creix. És aquí on es fa evident que el primer pas per governar bé és mirar de prop la vida quotidiana de la ciutadania.
Però no n’hi ha prou amb detectar mancances: cal actuar. Les prioritats haurien de ser clares. Primer, invertir en manteniment urbà, perquè una ciutat amb carrers cuidats transmet ordre i dignitat. Segon, recuperar i dinamitzar els espais comuns, que són el veritable teixit social dels barris. Tercer, reforçar els serveis de proximitat –des dels equipaments culturals fins als socials– perquè arribin a tothom i redueixin desigualtats.
Només amb aquesta mirada propera i realista podrem construir una ciutat més habitable, justa i digna. I això, al cap i a la fi, comença amb un gest tan senzill com sortir del despatx i caminar. n
Que el Girona pugui baixar a segona és una possibilitat tan real com que queden 102 punts per disputar i en necessitem quaranta i algun més per continuar a primera, que és l’objectiu, jo diria que quasi únic, que hem de tenir. Però aquest camí està ple d’obstacles, econòmics, esportius, socials i altres, i ara mateix en tenim un altre i és que no tenim prou confiança en l’equip i afloren les sensacions que vam viure fa dos anys amb l’espectacular temporada que ens va portar a la Champions i caiem en l’error de comparar una situació que ni als millors somnis haguéssim imaginat. És veritat que el primer d’engrescar-nos ha de ser l’equip però l’afició ha de demostrar que confia en ells i que són capaços de portar l’equip a on es mereix oferint grans dies de futbol. n
Subscriu-te per seguir llegint
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- T'interessa: Així és l’ajuda de 1.500 € de la Seguretat Social per als nascuts entre el 1960 i el 2002
- Aquest és el cartell de les Fires de Girona 2025
- La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
- Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
- Un resultat molt just i amb polèmica fa alcaldable d'ERC a Girona Marc Puigtió
- La fruita que ChatGPT recomana evitar per reduir la inflor abdominal i aprimar-se
- L'església ultra s'expandeix des de Catalunya per la xarxa: 'Déu va fer la dona com una ajuda adequada a l'home