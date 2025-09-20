Opinió
No ho tinc tan clar
D’acord amb el dret internacional, en concret el sorgit després de la Segona Guerra Mundial, el que succeeix a Gaza és un genocidi. Que encetés l’actual guerra un grup terrorista palestí, Hamàs, no nega que la resposta israeliana hagi estat i continuï essent desproporcionada. Per contra, s’ha convertit en l’excusa perfecta perquè el govern d’extrema dreta i ultrareligiós jueu de Tel-Aviv pogués portar a terme, sota l’empara del president Donald Trump, alguns dels objectius que l’any 1998, quan vaig conèixer i tractar Benjamin (Bibi) Netanyahu, ja rondaven pel cap del primer ministre: res de dos estats, confiscació de la zona de Gaza, por a la bomba atòmica en la qual treballava la República Islàmica de l’Iran i extermini del Moviment de Resistència Islàmic, més conegut per l’acrònim Hamàs, una organització social, política i militar palestina, que aleshores poca cosa pintava, o almenys no era prou coneguda en els escenaris internacionals, essent-ho molt més Yasser Arafat, president de l’Autoritat Palestina.
He qualificat de genocidi el que està passant a Gaza atès que s’hi donen totes o gairebé totes les notes juridicolegals que té aquesta paraula: extermini o eliminació sistemàtica d’un grup humà per motiu de raça, ètnia, religió, política o nacionalitat. Precisament, dilluns passat, una comissió d’experts de les Nacions Unides, amb proves a la mà, també li va donar la mateixa qualificació en un informe encarregat pel secretari general, el portuguès António Guterres, quasi coincidint amb un atac de l’exèrcit israelià a deu edificis de l’ONU a la ciutat de Gaza. Així, doncs, el màxim organisme mundial que practica la diplomàcia per evitar confrontacions militars entre estats li ha vingut a donar la raó al president del Consell de Ministres d’Espanya, Pedro Sánchez, quan va qualificant de genocidi jueu sobre els palestins el que succeeix a la franja que el president Trump pretén convertir en una rivière de luxe, segons que fa mesos va anunciar després de veure’s amb Netanyahu.
Això no obstant, no és de rebut el final que ha merescut la Vuelta, amb violència inclosa. Tampoc no ho és la utilització que dels incidents han fet les forces de la dreta i de les esquerres d’abast estatal. I encara menys les paraules dites pel president Sánchez pel matí del diumenge en un acte del seu partit o la buscada fotografia de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid, amb els membres de l’equip ciclista israelià. Dues actuacions impròpies de persones dignes per a governar; dues realitats paral·leles que cap sensat ha de seguir; dues veus distintes a la recerca d’un mateix objectiu: un final impossible per a la Vuelta que vingués a sumar-se a la diària crispació política sota la qual i a pesar de la qual intentem viure amb normalitat el comú dels mortals en una terra històricament abonada per la sang entre germans. Si això torna a ser Espanya, n’hi ha per abaixar-se de l’autobús. (I els independentistes catalans, que facin el favor de callar, que això no va de Catalunya i Madrid).
Destrossada la cursa ciclista, circulades per tot el món les imatges de violència que s’hi varen donar i atesa la pobresa intel·lectual amb la qual varen afegir-s’hi el PSOE, el PP, Vox, Sumar i Podem, principalment, com si es tractés d’un míting de final de campanya electoral, la pregunta sorgeix sola: a qui va afavorir aquesta irrupció política en un esdeveniment esportiu de la magnitud de la Vuelta? Aquesta és la qüestió que s’haurien d’haver plantejat Sánchez i Díaz Ayuso abans de protagonitzar els dos desgraciats successos i també és la qüestió que s’haurien d’haver plantejat les direccions dels partits suara esmentats abans de tornar a entrar en una guerra d’infantil loquacitat que no aporta res de bo. Tot sembla dir que a l’Espanya d’avui -i també a la Girona del guerriller Salellas III- primer es parla i després es pensa. No es donen els filtres necessaris per arribar a ser una societat democràtica; per tant, som un país discapacitat perquè no s’hi dona la racionalitat ni tampoc importa el bé comú o interès general; i encara menys el respecte personal vers l’altre. Dic més: som un desastre de país per elegir com a governants als menys idonis de tots per després qualificar-los d’inútils i d’imbècils sense adonar-nos que som nosaltres, els electors, qui ha fet possible que l’escòria ens governi.
Qui ha guanyat en aquesta nova confrontació política on s’hi ha donat la violència que tothom condemna de boqueta mentre incendia les xarxes perquè s’hi doni en una competició esportiva que uneix esforç físic, intel·ligència i respecte cap a l’adversari? O és que algun babau despistat ha arribat a creure’s que el nucli de tot es troba en un equip dit israelià on només dos dels cinc components són israelians? Donaré la meva opinió: han guanyat, per aquest ordre, Vox i PP; i el gran perdedor ha estat el PSOE. Si els socialistes de Ferraz i de la Moncloa no acaben d’entendre allò de llei i ordre, seran escombrats de l’escenari polític durant les pròximes eleccions generals. Creure’s que la superioritat moral està de part seva és el primer pas cap a una derrota contundent que ja es flaira.
Subscriu-te per seguir llegint
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- T'interessa: Així és l’ajuda de 1.500 € de la Seguretat Social per als nascuts entre el 1960 i el 2002
- Aquest és el cartell de les Fires de Girona 2025
- La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
- Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
- Un resultat molt just i amb polèmica fa alcaldable d'ERC a Girona Marc Puigtió
- La fruita que ChatGPT recomana evitar per reduir la inflor abdominal i aprimar-se
- L'església ultra s'expandeix des de Catalunya per la xarxa: 'Déu va fer la dona com una ajuda adequada a l'home