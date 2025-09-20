Opinió
La veritat us farà lliures
Hi ha noms que no necessiten commemoracions per ser recordats. Pau Casals és un d’aquests. Però amb ell cal evocar també una llarga llista de catalans que han viscut bona part d’ells l’exili no només com a destí polític, sinó com a prova vital i espiritual: Pau Claris, Francesc Macià, Lluís Maria Xirinacs, Pere Casaldàliga, Josep Benet, Paco Candel… i, en el nostre president, Carles Puigdemont.
«La veritat us farà lliures» (Jn 8,32). Aquestes paraules de Jesús emmarquen, en certa manera, la vida de tots ells: testimonis que han cregut que la veritat no es negocia. Casals ho va expressar amb les cordes del seu violoncel, símbol d’una llibertat interior i artística que mai no va cedir davant de la repressió. Casaldàliga, des del Brasil, va portar la seva fe a l’acció social i política, defensant els oprimits amb una profecia compromesa. Xirinacs, capellà i activista, protagonitzà quatre vagues de fam, demostrant que la coherència amb la fe i la justícia exigeix, de vegades, sacrificis radicals. Puigdemont, des de l’exili, ha mantingut viva la paraula i la convicció, malgrat la privació de moments íntims irrepetibles, com no poder acompanyar els pares en el moment de la seva mort.
De manera semblant, l’exili català ha estat sovint un lloc de fidelitat i d’esperança. Alguns han hagut de viure’l des de la soledat, d’altres des de la crítica pública, però tots han mantingut l’ànima fidel al país, a la llengua i a la dignitat.
Recordar Casals només com a músic seria reduir el seu llegat. Considerar Casaldàliga només com a bisbe-poeta seria oblidar la força profètica del seu compromís. Veure Puigdemont només com a polític seria menystenir el testimoni de resistència silenciosa que representa. I Xirinacs ens recorda que la veritat, la justícia i la fe poden exigir valentia i entrega total.
El profeta Miquees ho deia amb claredat: «Camina humilment amb el teu Déu» (Mi 6,8). Això és el que admiro en tots ells: la humilitat dels qui no s’imposen per força, sinó per convicció. La fe —expressada o callada— sosté tota veritable dignitat i llibertat.
Casals repetia sovint: «La música, aquesta meravellosa llengua universal, hauria de ser una font de comprensió entre tots els homes». Avui podríem afegir-hi també la paraula «política», entesa com a servei, ètica i amor al bé comú. Quan la política és noble, és també una forma elevada d’art.
Avui, quan la veritat sembla sovint amagada sota la confusió i la propaganda, recordar aquests testimonis ens fa més responsables. Ells ens indiquen que la llibertat no és un privilegi individual, sinó una crida a servir i estimar el nostre poble amb generositat. La memòria dels exiliats ens empeny a mantenir-nos dempeus i a confiar, malgrat les dificultats, que la llum de la veritat sempre acaba vencent.
Feliços els qui treballen per la pau, perquè seran anomenats fills de Déu (Mt 5,9).
