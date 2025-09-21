Opinió
La divisió d'Esquerra persisteix i sagna
El principal problema d’Esquerra Republicana no ve d’ara. És molt antic i no hi ha ningú que sigui capaç de solucionar-lo. Es tracta de les divisions internes que han desencadenat guerres fratricides, sagnants (per sort en sentit figurat), que no els han permès créixer fins a on els dirigents del partit haurien volgut. En els anys de govern de Jordi Pujol, ERC s’havia de conformar en el millor dels casos en ser el tercer de l’hemicicle, sense dret a tocar poder. En aquelles legislatures, malgrat viure acomplexats per Convergència i Unió, els republicans exercien d’oposició amb fermesa i ho feien bé perquè tenien clar quin era el lloc que l’electorat volia que ocupessin. Per cert, l’acomplexament no era exclusiu d’Esquerra; el PSC tenia el mateix problema i li ha costat molt de temps superar-lo.
Però a ERC, cada vegada que semblava que podria treure el cap entre convergents i socialistes i tenia un líder fort capaç de fer aixecar el vol, hi apareixia una bicefàlia que generava una lluita que acabava amb un o cap vencedor i tocava tornar a començar, no des de zero, però gairebé. Semblava que el lideratge d’Oriol Junqueras havia aconseguit si més no tranquil·litzar les aigües en el si del partit i que les guerres internes eren cosa del passat. Malgrat ser l’organització política independentista que sempre ho havia estat sense embuts, especialment en aquells anys que ningú parlava d’independència, no va poder aprofitar l’embranzida que va agafar el procés secessionista perquè Convergència el va avançar per la dreta. Fins i tot va arribar un moment en què els republicans es van veure obligats a diluir-se en aquell projecte que només va durar quatre anys de Junts pel Sí.
I Junqueras ho va aconseguir només a mitges. Durant un temps, les lluites pel poder, si hi eren, quedaven amagades, com passa a la majoria dels partits. No ens enganyem, tots en tenen, però uns són més capaços que d’altres de mantenir-ho en secret o almenys no deixar que els afecti tant com a ERC quan la sang salta a l’opinió pública. Va arribar el procés i les seves conseqüències: la presó, el judici, la condemna i la guerra a Esquerra Republicana. Els dos bàndols van tornar a emergir, just quan Esquerra havia aconseguit la presidència de la Generalitat i no precisament a mans del líder, que estava encarcerat, sinó d’un Pere Aragonès que no va desaprofitar l’ocasió.
La guerra de nou. La maleïda guerra i la victòria de Junqueras que, malgrat guanyar-la, va deixar una Esquerra absolutament partida per la meitat, sense rumb i sense poder. Això últim, en cas d’haver-lo pogut conservar, potser els hauria ajudat a pair el mal tràngol. Perquè una derrota (la que va afectar a la meitat de l’organització) hauria pogut ser digerida, però dues, si afegim la pèrdua del govern, no fan altra cosa que causar l’esclat d’una bomba de rellotgeria.
El que ha passat aquesta setmana a ERC de Girona per elegir el candidat per a les eleccions municipals de maig de 2027 és el viu retrat d’Esquerra Republicana. Marc Puigtió ha guanyat, només per un vot i amb polèmica (una papereta va resultar ser nul·la per la brometa d’un militant), cosa que indica la profunda divisió existent al partit a la ciutat. Quim Ayats va llençar la tovallola i a més de l’exalcalde de Sant Julià de Ramis, que ja feia temps que voltava amb la idea de ser cap de llista, també es va presentar l’exdirector territorial d’Educació, Adam Manyé. Potser d’aquí a poc més d’un any i mig haig de rectificar, però a hores d’ara ERC està lluny de construir un projecte guanyador encara que Puigtió s’hi esforci com s’està esforçant o Manyé pedali com no està escrit si al final es giren els papers. Tots dos tenen dos problemes: la imatge que estan donant en aquesta lluita i el poc coneguts que són entre els ciutadans.
