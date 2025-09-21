Opinió
Javier Puga Llopis
Els tres dies del còndor
Benaurats aquests «GenZ» que només avui hauran sabut, per les xarxes socials, qui va ser Robert Redford, i que, si la seva curiositat i capacitat d’atenció els ho permet, s’endinsaran per primera vegada en les seves pel·lícules. Si estiren d’aquest fil sabran també qui van ser Paul Newman i Barbra Streisand i Meryl Streep i Natalie Wood i Sydney Pollack. Ni més ni menys: la segona època daurada de Hollywood, després de la dels anys cinquanta. Tinc una naturalesa obsessiva pel cinema. Quan una pel·lícula m’agrada, la puc veure trenta, cinquanta vegades. No em cansa. És com viatjar allà on has estat feliç durant dues hores i assistir al miracle recurrent de continuar sent-ho. En temps poc edificants com aquests, fer clic en el Play és el millor mecanisme d’evasió, un tren que et transporta a temps millors, a pel·lícules en què el missatge no estava renyit amb l’entreteniment, a una estètica que avui sembla segrestada pel mal gust, i a uns personatges en els quals ens projectàvem per encarnar allò que avui s’anomena cool. Moltes d’aquestes pel·lícules són de Redford, en especial i al meu entendre: Memorias de África, Los tres días del cóndor i Spy Game, un film tardà amb Brad Pitt que em fascina i en el qual RR sembla ungir el seu successor designat. De Redford m’agrada gairebé tot el que va fer, ja que va ser un d’aquells actors i directors que van poder i saber triar bé, i del qual no et volies perdre res. El tàndem amb Newman va ser imbatible, i desmenteix allò dels galls en el mateix galliner. Em va encantar El golpe per com descriu aquella Amèrica de la Gran Depressió, on els desclassats havien de sobreviure amb picardia, un Fedora de mig costat, un somriure i un revòlver al mitjó. O El gran Gatsby, el missatge de la qual és semblant, encara que vist des de la banda dels rics, un reflex de la decadència d’aquell país en un temps crític a través d’un milionari misantrop i voyeur a la seva mansió, condemnat pel seu propi destí. Memorias de África és capaç d’evocar una època colonial i dos personatges que, a la seva manera, l’encarnaven i la insultaven, que van existir de veritat i van ser mites en vida, si bé el veritable Finch-Hatton era calb i molt menys glamurós -com no podia ser d’una altra manera- que Redford. En ella, el progrés, enemic de la placidesa, posa fi de manera tràgica a la belle époque en la qual els va tocar viure. Darrere de tot gran actor hi ha sovint un gran director capaç de treure’n el millor. Pollack, mai prou valorat, va ser el de Redford, com Fellini ho va ser de Mastroianni o Sorrentino ho és de Servillo. La primera escena de Los tres días del cóndor et queda gravada de per vida.
Des d’aleshores, sempre procuro arribar tard a l’oficina. Redford va portar la seva política al cinema, com a actor o director, amb títols magnífics com Todos los hombres del presidente, El candidato o Lleons per xais, un altre film infravalorat. Nascut en una família de classe treballadora, estudiant universitari fracassat, Redford és la prova que la genètica és sovint la catifa vermella d’una carrera exitosa, que ell va saber estendre fins al final dels seus vuitanta-nou anys gràcies a un talent forjat a l’Acadèmia d’Art Dramàtic de Nova York. Va ser un home d’esquerres i ecologista, sense aquella pesadesa que sovint acompanya la militància per determinades causes. Redford ens agrada, entre altres coses, perquè sembla portar sempre el doble sis als daus, com si la bellesa i l’aplom conjuguessin la mala sort, encara que en realitat va ser un home compromès i sense trucs, que mai no va deixar d’assumir riscos que li van permetre perpetuar el seu èxit. «No assumir un risc és un risc. Així és com jo ho veig», diuen que va dir. No li faltava raó. Descansi en pau. I gaudiu, joves Z.
