Opinió
ERC s’esborra de l’Ajuntament
A un any i mig vista per a les properes municipals, ERC ja ha començat a posicionar-se per esborrar-se de l’Ajuntament de Girona. No contents amb el paper gens galdós que va fer en les últimes votacions el candidat Quim Ayats, de quatre a tres representants, i perdent la meitat dels sufragis, la performance que s’ha organitzat per escollir el nou cap de llista és digna de les millors nits de la CUP.
Ayats, després de «molta reflexió» va adonar-se el febrer passat que al partit li calien «nover mirades i renovació». En tot aquest temps, només s’ha pregonat per liderar la candidatura l’exalcalde de Sant Julià de Ramis i líder de Moviment Gironí, Marc Puigtió, que, a més a més, ja ha advertit que no es presentarà amb les sigles del partit i busca mobilitzar una mena de plataforma a l’estil Guanyem.
Com que ara tot és molt democràtic, calia fer unes primàries. Però per desgràcia l’únic que passava per allà era l’exdelegat d’Educació Adam Manyé, que va passar al seu moment a la història per ser el pitjor en el càrrec en dècades i, a més a més, té per especialitat amagar-se, no donar la cara i fugir d’estudi, que ja és gros quan ets inspector d’Ensenyament. Una perla, vaja, que posa en evidència la crisi que ha de patir ERC si és el millor que poden proposar per lluitar per ser el candidat amb Puigtió. Manyé va perdre les primàries per un vot però ho impugnarà.
És alarmant, per no escriure depriment, la falta de lideratge que hi ha a la política gironina. Ens queixem que Guanyem no té projecte, que no el té, però és que al seu voltant hi ha un autèntic solar. A un any i mig de les properes eleccions encara no ha sortit ningú capaç de capgirar la ciutat.
