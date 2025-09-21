Opinió
Que hi ha algú?
El Girona FC anirà aquest dimarts a Bilbao amb només dos centrals -Blind i Francés-, a causa de la lesió de David López i la targeta vermella que va veure Vitor Reis. Però sobretot perquè ningú va caure en buscar un substitut davant la baixa de Krejci. De la mateixa manera, anirà tot l’any amb un únic lateral esquerra perquè en tot l’estiu no se n’ha trobat un altre.
I això no seria greu, si no fos que davant la marxa cantada de Yangel Herrera, tothom va mirar amunt deixant absolutament desguarnit el centre del camp i sense un element bàsic per l’equip i per Míchel. Tot quedava en mans de Lemar, Witsel, Solís i el sempre repescat Iván Martín. Amb dos d’ells fora de circulació, les vergonyes han quedat a l’aire.
De fet, Míchel que a Vila-real va parlar que el club no ho feia tot bé, malgrat que cinc dies després va voler matisar les seves paraules, reconeixia ahir que dimarts tindrà quinze jugadors del primer equip, en realitat disset si comptem els tres porters. Lamentable en un equip professional i més en la sisena jornada de lliga.
Es pot parlar de Gazzaniga el primer dia, de falta de competitivitat a Vila-real, d’accident contra el Sevilla o de l’àrbitre ahir, però amb un punt de quinze possibles, bé estaria reconèixer que s’han fet i es fan moltes coses malament. Les ha fet el club, la direcció esportiva, el mateix tècnic i per descomptat els jugadors.
I aquí estem, en el directiva dimissió, amb l’equip desmantellat i amb un Girona FC en risc clar de desaparèixer d’aquest núvol del futbol professional. En cinc jornades l’equip s’ha situat en una crisi galopant de joc, resultats i moral i és tan poc reconeixible com la seva nova samarreta. I amb la gent desertant del camp abans d’hora.
Sortirà algú a explicar alguna cosa? Encara que només sigui per dignitat davant dels aficionats.
