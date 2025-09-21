Opinió
L'abat Sebastià Bardolet
L’abat Sebastià Bardolet, un home humil i senzill, ens ha deixat aquesta setmana per passar a la casa del Pare.
Nascut a Torelló el 23 de març de 1934, Josep Bardolet (nom civil), el més petit de vuit germans, va formar part de l’Escolania de Montserrat del 1943 al 1948. En sortir de Montserrat tornà al seu poble i va acabar el batxillerat al col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic. Tot i haver aprovat l’examen d’estat, decidí entrar al monestir per ser monjo. Així, inicià el noviciat l’1 d’agost de 1953, i va ser ordenat prevere el 24 de setembre de 1960, després d’haver fet, a Montserrat mateix, els estudis de Filosofia i de Teologia.
Durant els anys 1961 a 1964 va fer estudis musicals a Roma, on va obtenir el títol de mestre en Cant gregorià i musicologia, i per això va ser nomenat director del cor dels monjos. De l’any 1964 a 1968 va ser professor de l’Escolania i del 1968 al 1977, en fou el prefecte. També va ser secretari de l’abat Cassià Just, que el 1978 i com a home de la seva confiança, el nomenà prior de la comunitat, càrrec que ocupà fins al 27 de febrer de 1989, quan la comunitat el va elegir abat de Montserrat. La benedicció abacial va tenir lloc l’1 d’abril d’aquell mateix any.
Home senzill, amb el seu somriure tan característic, l’abat Sebastià utilitzava el bàcul de fusta per recordar el seu pare, que va ser fuster. Durant els seus onze anys de servei abacial, el P. Sebastià, un home discret i amable, de pregària profunda i amb una fina ironia, impulsà el III Congrés Litúrgic de Montserrat, el 1990, presidí els actes del quart centenari de la dedicació de la basílica de Montserrat, el 1992, promogué les obres de restauració de la basílica (1991-1996), la restauració de la Santa Cova, després dels incendis de 1994 o el cinquantenari de l’entronització de la imatge de la Mare de Déu de Montserrat, el 1997. A més, l’abat Bardolet va participar d’una manera decisiva en el Concili Provincial Tarraconense (1995) . També creà la Fundació Abadia de Montserrat 2025, per tal de preparar el Mil·lenari de la fundació del nostre monestir.
El 2014, a l’homilia amb motiu dels 25 anys de la seva benedicció abacial, el P. Sebastià deia que va acceptar «la missió abacial amb dificultat, però amb il·lusió, perquè se’m demanava un servei que podia fer a la comunitat» i alhora, «amb contracor, perquè mai no havia desitjat una responsabilitat com aquesta». L’abat Sebastià deia també que si va acceptar aquest servei de guiatge dels monjos, «va ser únicament perquè la comunitat m’ho demanava i negar-m’hi» hauria estat «com girar l’esquena a la voluntat de Déu, que a través de la comunitat em demanava aquest servei». I per això va elegir com a lema del seu abadiat, les paraules del Parenostre: «Faci’s la vostra voluntat».
L’abat Sebastià ha estat «l’administrador bo i fidel» i per això donem gràcies a Déu pel seu servei a Montserrat com a escolà, monjo i abat.
