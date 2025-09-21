Opinió | OPINIÓ
L'humor nord-americà
Fa sis o set anys vaig escriure aquí mateix un article, «Els límits de l’humor», on entre altres coses comentava els riscos que assumia l’humorista davant d’un espectador cada cop més exigent. Un espectador que sovint acaba interpretant què és políticament correcte o assumible d’un acudit o un monòleg humorístic a la seva manera i conveniència. Aquí hi ha poca cosa a fer atès el que estem veient darrerament. Aquesta mateixa setmana als Estats Units amb la cancel·lació del programa nocturn de l’humorista Jimmy Kimmel arran del seu enfrontament amb la Casa Blanca. Directament i sense embuts. O desapareixia el personatge de la pantalla o hi hauria conseqüències empresarials negatives per la cadena, depenent de la renovació o no de llicències d’emissió per part de l’administració.
Està assumit que riure, sense més ni més, de les qüestions d’aspecte físic o personal ridiculitzades pel vell humor farcit de xavacaneria no respon a uns mínims codis d’humanisme. Els típics acudits sobre negres, geperuts, gais o disminuïts, per cert, sovint molt dolents, típics de l’humorista histriònic han desaparegut dels circuits majoritaris, com les televisions en obert, però en petit comitè es continuen escoltant i acceptant pel públic amant de l’humor transgressor. Perquè el públic juga un paper, no és un protagonista passiu assegut a una cadira. La interacció és fonamental amb rialles i aplaudiments que van modulant el to i els límits del mateix espectacle. Els espectacles de monòlegs a les plataformes de streaming són un dels grans èxits d’aquestes, especialment entre la gent més jove. Els hem vist a bars i a les estiuenques i ja desaparegudes veles de Girona seguint la tradició americana stand up als pubs. I sovint van forts.
El pròxim dissabte 4 d’octubre comença la nova temporada de Saturday Night Live (SNL). L’any passat va celebrar el seu 50 aniversari sempre sota la direcció del productor Lorne Michaels, un canadenc que tenia 30 anys quan l’NBC li va encarregar un programa d’humor satíric d’actualitat en directe pels dissabtes a la nit. L’esquelet del format és sempre el mateix, fins i tot les frases o la manera d’introduir el convidat-amfitrió i acomiadar-se del públic. Fins i tot el sistema de preparació del programa, reunions, escriptura dels guions és absolutament rutinari i contrastat. El que canvia és que cada setmana el presentador és diferent, els sketchs varien, però amb alguns actors fixos i es té en compte l’actualitat més immediata pel que fa als continguts, especialment una peça còmica amb la qual s’obre el programa.
El programa és tan veterà que, de fet, la mort de Franco es va produir quan ja estava en antena. Ha estat el bressol de moltes generacions d’humoristes i té un enorme prestigi al país. Se n’emeten una vintena per temporada i gent popularíssima de la vida política, econòmica, artística, hi apareixen a vegades fent un petit cameo. S’espera aquest programa per dues raons connectades: quin és el grau de crítica cap a Donald Trump per la seva actuació respecte a humoristes i qualsevol que li porti la contrària. La segona és veure com reaccionarà la Casa Blanca al programa. El presentador-amfitrió d’aquest primer capítol de l’any és el cantant de Puerto Rico Bad Bunny. És un dels grans personatges llatins del moment. Les seves gires són un èxit total, de tal manera que quan es va anunciar que faria de cara a l’estiu vinent dotze concerts entre Madrid i Barcelona va vendre ràpidament les 600.000 entrades.
Aquest programa es pot veure des de fa molts anys a la plataforma Movistar i n’he estat seguidor fidel. A la darrera temporada Bad Bunny hi ha anat alguns cops a fer petites intervencions còmiques on veus que s’hi troba a la seva salsa. De fet, ell és una de les claus del creixement de l’audiència del programa entre la gent jove i llatina dels Estats Units i que després té molta vida a les xarxes. És un dels emblemes d’aquests temps de reivindicació llatina i de popularitat de gèneres musicals com el reggaeton i assimilats més propers al pop. Però a més, ha adoptat una contundent decisió política en els darrers mesos. La seva gira mundial tindrà un país on no actuarà: els Estats Units.
Bad Bunny no vol que els seus gegantescs concerts siguin una trampa perquè els agents d’immigració vagin a la recerca de llatins sense papers que el vagin a veure i els expulsin del país aquella mateixa nit. Els ha cancel·lat. Lorne Michaels, el productor del programa i un home posseïdor d’un notable sarcasme, ha definit prou bé aquesta setmana el que passa als Estats Units: «no cal investigar a Trump, totes les seves malifetes són a la llum del dia».
