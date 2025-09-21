Opinió
Una ratafia en un "Systembolaget"
I llavors la vaig veure. Morena, amb corbes. Vaig mirar al voltant, incrèdul, buscant l’engany. No n’hi havia cap: era una ratafia catalana, allà mateix, en un Systembolaget d’un poble proper a Göteborg.
Havia vist abans les ratafies franceses, de la regió de Champagne, encara que no en tenia ni idea si s’assemblaven o no a la catalana. Havia buscat la catalana a la web de Systembolaget sense sort. Algú em va comentar que podies demanar la beguda que volguessis i que la portaven sense cap cost addicional. L’ampolla havia de ser l’encàrrec d’algun català malenconiós que no l’havia anat a buscar. Hi havia molts catalans, a la regió. Havia vist fins i tot anuncis a xarxes locals buscant cangurs que parlessin català. No vaig dubtar: me la vaig endur immediatament.
La primera ratafia que vaig tastar va ser casolana, artesanal, i la vaig degustar mentre veia com la preparaven. Les herbes, les peles de cítrics, les nous verdes… tot recollit amb cura. Esperaven el solstici d’estiu per embotellar la que servirien el proper any. Segons em van explicar, a l’antiguitat es creia que la data en potenciava les propietats i la capacitat protectora. Encara quedava la del solstici anterior, més anisada que altres anys, segons la família, perquè havia estat un any molt humit. Amb el temps, vaig conèixer moltes famílies de Girona que elaboraven la seva, cadascuna amb petites variacions: més alcohol, més anís, més herbes. Algunes famílies hi afegien fulles d’avellaner o flors silvestres, donant-li perfils únics a cada llar.
Tothom a Girona sap que la ratafia no es limita a bars ni cases rurals. Es fabrica des dels pobles de la Garrotxa fins als del Baix Empordà, i cada família custodia la seva recepta secreta, transmesa de pares a fills. Una gota al cafè després de dinar, o una copa freda a l’estiu, et transporta als boscos de nogueres, a les festes majors, a les taules familiars dels avis. Els iaios deien que a l’hivern una copa de ratafia escalfava més que qualsevol manta. Recordo que quan passava per l’antic Colmado Moriscot (al número 4 del carrer de Ciutadans) de Girona, em quedava mirant les ampolles de ratafia etiquetades a mà. Com si cada ampolla contingués no sols licor, sinó història i memòria.
Així va ser com vaig aconseguir la meva. I el català nostàlgic es va quedar sense la seva. La guardo a la nevera: no és casolana, és de marca, però tot i així la comparteixo en sobretaules. Competeix amb l’akvavit i el glögg suecs i sempre crida l’atenció. Aleshores explico la història. Com es fa. Aquest pont secret de les tradicions.
