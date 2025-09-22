Opinió
«Barcelona no tiene poder»
Efectivament, no era aquesta l’estrofa d’una rumba d’en Peret de quan els Jocs Olímpics de 1992. Era «Barcelona tiene poder». Però a Barcelona ha plogut molt, massa i des de llavors a les elits dirigents o potser dir extractives, se’ls han assecat les idees o millor dit s’han obsessionat amb el «becerro de oro». Sembla com si a la inacabable renda olímpica no se li pugui donar una alternativa més sòlida, integral i sostenible en el temps, que no passi pel turisme i la «ciudad de ferias y congresos» que de fet encara ve de més lluny (el franquisme), i connecta be amb el turisme. Si li afegim a aquests inputs una permanent aposta avui per ser ciutat global, a la que ha ajudat i molt el Mobile World Congress, un congrés que suma globalització, tecnologia i de retruc més turisme, i un efecte crida a l’arribada i acomodació d’expats de tot el Nord global, la resultant és molt més disruptiva del que poden imaginar les esquerres, més enllà de l’ajuntament de Barcelona, i que de fet afecta a tota la classe política catalana.
Tant es així, que el títol de la cançó de Peret (que la gent associa a Barcelona tiene poder, i que en realitat era Gitana hechicera, avui seria impensable. Avui seria Easy Jet o Glovo World, per més que les protestes sobre els «atacs» a la llengua catalana omplissin el bonic, quadribarrat i estelat cel el passat 11 de setembre.
La suma i efecte cascada entre més turisme i més expats (expatriats, immigrants d’alt poder adquisitiu), està provocant un canvi per no dir un terratrèmol en les estructures socials, culturals, econòmiques i no diguem ja en el mercat de l’habitatge, que fa que a Barcelona (i no només), la població local, la nascuda, l’autòctona, tingui cada vegada menys poder i en molts casos hagi de deixar la ciutat. Ja no diguem les noves generacions, els joves, que no veuen futur a un projecte de vida a la seva ciutat.
Per cert, fixem-nos que als immigrants d’alt poder adquisitiu (blancs, anglosaxons, digitals en grau absolut, etc.) no se’ls té com immigrants, sinó com a expats. Aquests en teoria no molesten, ni són el problema, són els altres immigrants, els que provoquen urticària. Però si analitzem una mica, potser sí que són un problema (per a la majoria de la població, no per als que atien la seva arribada). A Barcelona s’estima hi ha uns 120.000 expats, quantitat més que suficient per estar modificant i trencant la cohesió social, rebentant els preus de l’habitatge (gràcies a la llei de l’oferta i demanda, i als grans o no tan grans tenidors) i provocant una alteració dels valors culturals (i també lingüístics) que molt sovint s’obvia pels qui més criden en defensa de la llengua catalana. Institucions i Generalitat incloses.
Un exemple. Una de les empreses que treballen per acomodar el millor possible els expats quan arriben a Barcelona, afirmava fa poc que fins fa 2-3 anys, la diferència d’idioma era un problema pel que significava de procés d’adaptació, però referint-se al castellà, no al català, però que avui ja es pot sortejar aquest impediment, doncs poden fer vida en anglès les 24 hores del dia. Sense comentaris. Algú de nosaltres podria fer vida parlant en català únicament les 24 hores del dia a Barcelona?
Fins a quin punt Barcelona ja no és el que era, i cada dia que passa ho és menys, que molts barcelonins es consideren estrangers a la seva pròpia ciutat i els que poden, ja fa anys que es muden a altres indrets de la costa més propera o altres localitats més petites i amables.
Barcelona, o millor dir Barcelona-Catalunya, doncs les fronteres entre la capital i la Catalunya-ciutat de la que parlava sovint Pasqual Maragall ja pràcticament són inexistents, és un contínuum. Per altra banda, la digitalització desfermada de la que ens hem dotat, gràcies a la inestimable ajuda desinteressada del Mobile, ha fet el món més petit, les distàncies curtes i la mobilitat un fet intrínsec de la globalització. Però com que aquí som més papistes que el papa, i ens estem posant molt «nord-americans» (darrera el Mobile hi ha grans patrocinadors dels EUA), ara resulta que Barcelona-Catalunya es la tercera regió del món!! que està rebent més inversió estrangera per a projectes d’IA. També estem més posicionats que la mateixa Hawaii (EUA) en el món dels creuers, doncs les millors navilieres aposten per Barcelona com a inici, escala o final de les seves rutes. Barcelona guanya de llarg per 800 escales anuals a Hawaii, que en té 150. Increïble, no?
En fi, Barcelona poc a poc va esdevenint una Silicon Valley, amb trets similars als de San Francisco, una societat dual, amb bosses de pobresa, juntament amb les tecnològiques més punteres. Estem ja en una fàbrica global, on aviat hi treballaran més expats que locals.
Una reflexió final. Algú creu que als 120.000 expats aquests els ha afectat o els afecta el fiasco de Rodalies? O els 1.500 trens retirats de la xarxa ferroviària catalana durant el mes de juliol i agost? Òbviament no, ja que tots van amb els seus propis vehicles, amb minivans de les empreses on treballen o amb serveis concertats, of course, amb Uber, Cabify o Bolt, ni tan sols amb taxi. No és garantia de res ser una capital puntera amb alta tecnologia i tenir una xarxa de Rodalies suportada per «únicament» 127 milions anuals d’usuaris (segons alguns polítics, pobres, immigrants -els que provoquen urticària- i que no voten). Doncs s’emportaran una sorpresa.
