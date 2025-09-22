Opinió
Interrogants sobre la vida laboral en el segle XXI
La lectura de molts documents, la meva participació en diverses reunions i activitats sobre com han de ser les relacions laborals i les polítiques d’ocupació, el meu interès, teòric i pràctic, sobre tot això, i l’aprenentatge permanent de les aportacions d’altres companys i companyes que, des del dia i tant en àmbits de direcció de polítiques laborals com des de les organitzacions que tenen en el seu ADN la preocupació per les mateixes (de quina forma, sens dubte, pot ser molt diferent per a les unes i les altres), em porten a suggerir, sense cap pretensió d’exhaustivitat sinó tot el contrari, algunes temàtiques que crec que pot ser útil, interessant i necessari abordar en el futur immediat, sense obviar assumptes que sens dubte són conflictius, i de l’anàlisi els quals i les mesures posteriors a adoptar (més ben dit, que s’estan adoptant) depèn molt que s’enforteixi la necessària cohesió social i el diàleg entre tots els actors implicats, i per descomptat també tota la ciutadania. Som-hi.
- De la importància de la complexa problemàtica dels joves amb baixa formació i poques possibilitats d’incorporació al treball.
- De la importància del treball de les dones.
- De la importància de la regulació del dret a la formació per a les persones treballadores.
- De la importància de la grandària de les empreses per a saber quin tipus de polítiques d’ocupació han de posar-se en marxa i a qui (ocupadors i treballadors) han d’anar dirigides per a aconseguir els seus objectius.
- De la importància d’analitzar les dades no de manera general sinó per sectors, donada la importància real de cadascun d’ells. I també aquesta anàlisi haurà de permetre el grau de disponibilitat per al treball de les persones demandants d’ocupació.
- De la importància de prestar especial atenció a la realitat del món del treball, una foto que no és fixa i cada vegada es mou més, amb l’obligació de reflexionar sobre com s’apliquen les normes laborals quan hi ha sectors laborals on la formalitat laboral és mínima (voluntàriament o involuntàriament), i on la informalitat és la regla.
- De la importància de conèixer, i de com s’apliquen, les obligacions existents en matèria mediambiental, i molt més de quins són les mesures que han d’adoptar-se, ja, davant el fenomen incontestable del canvi climàtic, amb exemple tan clars i indubtables com les onades de calor extrema.
- De la importància d’abordar la transformació del mercat laboral i l’impacte que sobre aquest, i en concret sobre l’ocupació, té la digitalització i l’automatització de tasques. Qui dirigeix, qui controla, el canvi tecnològic? Cap a on pot dirigir-se?
- De la importància de les polítiques d’igualtat i diversitat, que han de portar a polítiques d’integració, amb especial atenció a evitar el biaix discriminatori per raó de l’edat.
- De la importància de les polítiques de formació, captació i retenció del talent.
- De la importància del diàleg social bipartit i tripartit, peça fonamental en les relacions de treball, i com abordar les desigualtats socials i econòmiques que fracturen i divideixen a les nostres societats.
- De la importància de l’economia social en el desenvolupament d’un model empresarial sostenible i solidari.
- De la importància de repensar la representació de les persones treballadores i de com ha d’abordar el món sindical davant les realitats laborals del segle XXI i la nova composició, cada vegada més diversa, de la població treballadora, i de com veuen el món del treball les noves generacions.
- De la importància de parar esment al treball de cures, tan poc valorat social i jurídicament, i tan important en les societats desenvolupades cada vegada més envellides.
- De la importància d’una transició justa davant dels canvis ecològics, digitals i demogràfics. Què significa per a les empreses? I per a les persones treballadores?
- De la importància d’aconseguir que les normes internacionals (per exemple convenis de la OIT) s’apliquin en tota la cadena de valor de les empreses transnacionals.
- De la importància del coneixement real del fenomen positiu de la immigració i dels fluxos migratoris.
- De la importància d’unes polítiques de temps que posin l’accent tant sobre la durada (aspecte quantitatiu) de la jornada de treball, com sobre les condicions (aspectes qualitatius) en què es desenvolupa el mateix, especialment per a conciliar vida laboral amb familiar i personal.
