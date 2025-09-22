Opinió
Ánxel Vence
Un Lleó callat
Acostumats com estàvem a la facúndia del papa Francesc, es fa una mica estrany el silenci gairebé ensordidor que ara regna al Vaticà. Si l’anterior pontífex sortia dia sí i dia també a les teles, el seu successor no concedeix entrevistes ni improvisa declaracions als plumífers, que ves a saber què publicaran després. I això que Robert Francis Prevost va triar un nom papal tan sonor com el de Lleó (XIV). Feliçment per a les orelles, no rugeix.
Això de parlar molt o poc depèn, lògicament, del caràcter de l’escollit per l’Esperit Sant, encara que els que votin siguin els cardenals en conclave. Hi ha hagut papes de tota mena: viatgers, bonhomiosos, ombrívols, riallers. De molt temperament, com Joan Pau II, o amables fins a la dolçor, com Joan XXIII. El que crida l’atenció en aquesta ocasió és que al Vaticà s’hagi fet el trànsit d’un papa que no parava de donar la seva opinió sobre els assumptes més nimis a un altre que no diu ni piu. Excepte en els discursos i homilies, que són matèria professional, és clar.
No faltarà qui recorri als estereotips per explicar-ho. Jorge Bergoglio era argentí: i als argentins se’ls té per gent de gran loquacitat. Fins i tot el porteny Jorge Darín va protagonitzar a Espanya un anunci publicitari en el qual es deia que no és fàcil deixar sense paraules un argentí. Els tòpics són una mera caricatura de la realitat, però l’anterior papa semblava entestat a validar el seu. No només parlava molt, sinó que ho feia sobre allò diví i humà. Sovint era difícil saber quan actuava com a papa i quan en el paper de Bergoglio.
Famosa va ser, per exemple, la seva crítica del xafardeig, que finalment acabaria en polèmica quan va afirmar que les xafarderies són cosa de dones. També va deixar caure en una ocasió la idea que no s’hauria de permetre l’ingrés d’homosexuals als seminaris, perquè ja hi havia un ambient de «mariconeo». Cert és que ho va dir en una reunió a porta tancada i després es va disculpar. Més notable va ser el seu comentari a un atemptat islamista a París, perpetrat en resposta a les «blasfèmies» del setmanari Charlie Hebdo. «No es pot insultar la fe dels altres», va dir aleshores. I ho va il·lustrar amb un exemple casolà: si un amic seu ofengués la seva mare, el normal seria que li donés un cop de puny. Per fortuna, va aclarir també que no és acceptable l’assassinat en nom de Déu o de la religió.
L’americà Lleó XIV no respon a cap estereotip en particular. Ni tan sols al dels seus compatriotes, titllats de xerraires pels anglesos i de vulgars pels altres europeus. El que el caracteritza és més aviat la discreció, que podria assemblar-lo als britànics; i la convicció que la millor paraula és la que queda per dir, costum de la qual es vantaven molts gallecs. Així és com el Vaticà ha passat de ser una variant religiosa de l’espectacle a una mena de monestir cartoixà on regna el silenci. Es podria esperar algun desconcert entre la feligresia, però què va. Ningú enyora el soroll. n
