Opinió
Una societat millor, és possible?
Estic convençut que si totes les bones persones que hi ha al nostre món s’ho proposessin, aconseguiríem viure en un món millor, en una societat més justa, en un clima de pau i germanor. Vivim en una societat molt millorable i en una democràcia molt pusil·lànime i desencisada. Però els canvis ètics, polítics i socials no esdevindran per decrets llei, o incrementant els controls burocràtics i el poder de les institucions. És del tot imprescindible fomentar i cultivar, personalment i col·lectivament, una major cultura cívica, una major participació activa i responsable de la ciutadania, una estimació real pel coneixement i el foment de l’esperit crític. No cal esperar un salvador excepcional, cal que siguem capaços d’obrir els nostres cors i de donar-nos les mans i caminar amb valentia i solidaritat. La sacralització de l’individualisme insolidari i la indiferència envers els problemes dels altres és un fre per avançar que cal superar.
Està més que acreditat que l’augment de la burocràcia i l’increment de controls institucionals no garanteixen una democràcia més transparent ni una societat més justa. Les lleis poden establir marcs de referència per a la convivència, però no poden substituir la consciència personal ni la responsabilitat col·lectiva en ordre a millorar el nostre món. Pensar o esperar que les institucions públiques i les esferes de poder ho solucionin tot és una utopia irrealitzable i falsa. No podem delegar-ho tot a les institucions, si no volem oblidar-nos que sense la participació de les persones, totes, la democràcia és una simple carcassa buida. La democràcia real és feina del dia a dia, tenint com a horitzó el bé comú, i no es pot pensar que no cal fer res. La democràcia no és un regal, és una conquesta que exigeix debat, pensament lliure i acció col·lectiva. Tenim el dret a participar en la vida pública, i és un error deixar només en mans de dirigents polítics, partits i sindicats la representació del que és la democràcia. Participar en la vida pública, a més d’un dret és una obligació.
I en un món globalitzat, no ens podem limitar a reclamar una societat més justa, lliure i en pau, en un espai geogràfic reduït. Cal interessar-nos per la resta de la família humana, part de la qual encara pateix per causa de guerres, sempre injustes, treballs extenuants i explotació laboral, fam, governs corruptes i desigualtats injustificables, amb l’aquiescència dels països desenvolupats. No és imprescindible que tots pensem el mateix, però és del tot necessari, si volem un món millor, que treballem per una societat més justa, per una democràcia més viva i participativa, posant cadascú de nosaltres esforç, responsabilitat, diàleg i respecte. Cal observar amb esperit crític el nostre entorn més enllà de les fronteres polítiques. La pau i la solidaritat només seran possibles si hi ha justícia. És possible una societat millor per a tots.
Subscriu-te per seguir llegint
- El truc japonès per perdre pes que està revolucionant les xarxes socials
- El Departament d'Interior apunta que la pressió a Barcelona fa que els delinqüents es traslladin a Girona
- Retiren els bancs d’una placeta de sota les vies de Girona per evitar l’acumulació de gent
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Miguel Ricart trenca el seu silenci de 30 anys i dona una nova versió del crim d’Alcàsser: 'He pres la decisió de parlar perquè vull que això s’aclareixi
- Troben sa i estalvi un veí de Sant Martí Sapresa desaparegut des del dijous
- Els Mossos reconeixen que hi ha 'un problema' amb l'establiment de bandes criminals a Girona
- La pregunta trampa que et fa la policia quan t'atura a la carretera i que et pot dur molts problemes