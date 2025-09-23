Opinió
Giroliterària
Les activitats organitzades per la Fundació Prudenci Bertrana, amb motiu dels Premis Literaris de Girona, tenen un caràcter extraordinari i fructífer. Avui és escaient parlar de literatura. És per això que convidem l’estimat lector a portar a terme una ruta literària que ens ha plagut de preparar.
Sortim de la plaça dedicada a la llatinista i professora Dolors Condom i Gratacòs, que trobem on la carretera de Barcelona fa cantonada amb el carrer de Francesc de Ciurana. Uns metres més avall, arribem al carrer de Joan Maragall. No triguem a localitzar la plaça de Salvador Espriu. Ben a prop, al carrer de l’Albereda, el monument dedicat a Jacint Verdaguer. Gairebé a tocar, a la plaça del Vi, una inscripció ens indica el lloc on nasqué Ferran Agulló i Vidal, periodista que l’any 1908 batejà el litoral gironí amb el nom de Costa Brava.
Llavors agafem el carrer dels Abeuradors, que ens mena a la Rambla. A l’inici hi trobem la següent informació: "En aquesta casa, seu de la tertúlia de la Cova de can Viñas, s’hi fundaren la Asociación Literaria de Gerona (1872-1901) i la Revista de Gerona (1876-1895)". Ben a prop, a les Voltes d’en Rosés, una placa ens descobreix l’edifici on nasqué Miquel de Palol i Felip (1885-1965), escriptor i polític.
A la Rambla, en el número 14, hi ha la casa natal de l’escriptor Jaume Ministral i Masià i, pujant cap al Pont de Pedra, el monument dedicat a Carles Rahola, amb unes paraules colpidores: "Que no torni a aixecar-se el patíbul en el clos august de la noble i estimada Girona ni en qualsevol altre indret del món".
Abans de deixar l’indret, ens desplacem on hi havia el Bar Norat, establiment que van inaugurar els pares de Laura Norat, esposa de Laureà Dalmau i Pla. En aquest espai hi llegim aquesta inscripció: "Sota aquestes voltes Santiago Rusiñol i Prats (Barcelona, 1861 - Aranjuez, 1931), pintor i escriptor, hi presidí tertúlies de cafè durant els seus sojorns anuals a la ciutat." El record se’ns en va cap al seu fill, el Dr. Francesc Dalmau i Norat, metge personal, durant un període, de Josep Pla, la qual cosa ens condueix al monument que l’autor de Llofriu té dedicat a la plaça que porta el seu nom, l’autora del qual és Pia Crozet.
Gairebé a tocar, la "A" de Joan Brossa. I ja al carrer de les Hortes hi ha una placa just davant la casa on nasqué Aurora Bertrana i, és clar, de l’Aurora al seu pare Prudenci, que a la plaça de Catalunya té dedicat un bust que el recorda.
Aquesta ruta es pot completar, òbviament, per molts altres costats. Girona és una ciutat literària. I ens n’alegrem molt.
