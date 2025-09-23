Opinió
El gran Vázquez
Des de la mort al llit, el 20/11/1975 del dictador Franco, els comptats progres d’idees marxistes, emancipatòries, universalistes que políticament, si haguéssim viscut en els anys 30, hauríem donat suport al POUM d’Andreu Nin (vendrellenc assassinat per agents stalinistes durant la guerra civil), ens trobàvem orfes de partit.
L’organització política més propera, el PSUC, havia donat la consigna durant la llarga travessa de la repressió nacional-catòlico-franquista, que es fes política entrant a les associacions de veïns, cine-clubs, en moviments eclesials progressistes, tipus Justícia i Pau, l’escoltisme,... en aquestes entitats que tenien cobertura legal, ens vàrem aixoplugar amb altres companys de lluita que militaven en moviments culturals catalanistes o d’església.
Amb tota aquesta gent finalment vàrem confluir a l’Assemblea de Catalunya, que a començament dels anys 70 va aglutinar tota l’oposició antifranquista, a partir de tres punts fonamentals: Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia.
A l’Assemblea de Catalunya entràrem en contacte amb lluitadors que poc a poc anaven sortint de l’armari de la clandestinitat, estic pensant en gent de Bandera Roja, la LCR, el PSAN, el PC ML, MC, socialistes... i altres demòcrates.
Aquesta reflexió històrica ens l’ha inspirat el fet de rellegir diversos llibres escrits pel nostre admirat intel·lectual, gastrònom, escriptor i columnista de premsa Manuel Vázquez Montalbán, el Gran Vázquez. Diferent d’un altre gran Vázquez, el ninotaire Manuel Vázquez Gallego, que es va donar a conèixer en revistes per mainada amb personatges com Las Hermanas Gilda o Anacleto Agente Secreto, però que també va col·laborar en revistes d’adults com ara El Papus, un setmanari mordaç i corrosiu que va ser víctima d’un atemptat mai esclarit el 20 de setembre de 1977.
Centrant-nos en el meu Vázquez, en M. Vázquez Montalbán, diré que era d’origen xarnego, va néixer a Barcelona fill de gallec i catalana i es reivindicava de cultura i militància comunista. Ell, com en Manolo Sacristán, o el discutible Jordi Solé Tura (autor de Catalanisme i revolució burgesa), un caragirat en la seva darrera etapa, que de gran es va canviar de camisa, havien llegit el llibre de referència Catalunya dins l’Espanya moderna, una obra signada per l’eminent historiador occità Pierre Vilar, que també és considerat de l’escola marxista.
No ens enganyem, amb l’aigua que baixa, reivindicar avui Vázquez Montalbán com faig jo és un autèntic suïcidi.
Rellegir Vázquez, que també era molt del Barça, com en Quimet Trias, ha estat una autèntica revifada que m’ha fet tornar a pensar en la filosofia de la praxis i recordar els mètodes d’anàlisi que utilitzaven Marx, Gramsci, la gent de l’Escola de Frankfurt, o els grans historiadors marxistes anglesos.
Des de la mort d’en Vázquez Montalbán a l’aeroport de Don Muang a Bangkok l’any 2003, i la desaparició dels Sacristán, Sartre,... la veritat és que els intel·lectuals d’esquerres hem perdut grans referents que han estat substituïts per meules com l’Enric Juliana, un antic psuquero reconvertit en l’analista de referència del diari monàrquic/conservador La Vanguardia. En Juliana, ara, es dedica a promocionar a reaccionaris/liberals com en Robert Kaplan de qui ja he parlat no fa gaire, des d’aquestes pàgines, en un altre article.
Quina diferència del to crític/literari del Gran Vázquez en les seves col·laboracions a Triunfo, Tele-Exprés, Interviu o El País,... recomanem la lectura del llibre El món segons Manuel Vázquez Montalbán, editat pel Col·legi de Periodistes, en el que Carles Geli i Marcel Mauri han fet una tria dels seus millors articles.
Vázquez Montalbán va ser un escriptor molt prolífic, atès que, als prop de 10.000 articles que va publicar, s’hi han d’afegir llibres de ficció i assaig, principalment en castellà, però també en català.
Particularment a mi m’agrada un llibre que va publicar el 1998, La literatura en la construcción de la sociedad democrática, en el qual l’autor a través de la recerca utòpica de la ciutat ideal parla dels escriptors i els lectors de totes les èpoques. Em centraré en el que ell anomena la ciutat postmoderna que en el fons, per a ell, ve a ser el 1984 de Georges Orwell.
Els textos de Montalbán sempre estan superdocumentats, són divertits, crítics i irònics. És un gran narrador, ve a ser una mena de Josep Pla però en una versió avantguardista, d’esquerres i progressista.
Amb l’arribada de la democràcia i l’aprovació de la Constitució espanyola del 78, entre la classe dominant s’estén la idea que s’han de substituir les idees força que havien empès la lluita antifranquista, en especial totes les que provenien dels corrents marxistes i se les ha de substituir per idees econòmiques liberal-capitalistes que amagaven els desitjos més ben guardats del capitalisme i les multinacionals.
Entre 1982 i 1986 ens enganyaren amb una nova idea de modernitat en les arts, les lletres i els costums. El que es porta és el postmodernisme que està sovint liderat per gais, lesbianes i superfeministes. D’altra banda es liberalitzen els carburants i la benzina passa a ser més cara que mai, el futbol que dèiem en el franquisme que era l’opi del poble, pren més protagonisme que mai, els partits es multipliquen i un lleure que tradicionalment havia estat gratuït, passa a ser de pagament. El consumisme més desacomplexat assoleix una dimensió fins aleshores desconeguda quan manen, se suposa, les esquerres.
S’imposa un pensament únic que és abassegador, segons diuen la majoria de mitjans occidentals, les classes populars no tenen ideologia ara el que toca és consumir tot tipus d’espectacles. Aquesta disbauxa consumista té el seu zenit el 1992 quan Espanya fa l’Expo a Sevilla i Barcelona organitza les =limpíades.
Els nous amos ara no tenen cara, són invisibles, el que compta són els beneficis. El nou totalitarisme no és el que predicava Orwell, sinó el que proclama el mercat únic del neoliberalisme tecnollibertari, industrial i universal.
