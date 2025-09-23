Opinió
A Junts se li veu el llautó
Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés, demostra un cinisme colossal en l’argumentació contra la reducció de la jornada laboral sense pèrdua de salari.
A l’esmena a la totalitat presentada es justifica l’oposició al projecte de llei al·legant que «treballar menys temps i guanyar drets ja fa temps que passa, és el que ja ha fet i fa la negociació col·lectiva en els diferents sectors». Per a Junts «és en el marc dels convenis col·lectius dels diferents sectors on s’han d’establir els mecanismes per ajustar els temps per treballar millor».
Ara bé, és un insult a la intel·ligència dir que «només l’acord i el consens entre els treballadors i l’empresa garanteix el progrés de totes les parts i en conseqüència del conjunt de la societat».
Vaja! Que no s’ha d’imposar per llei.
Aquestes observacions del partit de Puigdemont són excuses que no responen a una negociació col·lectiva caracteritzada per la fragmentació empresarial, per la diversitat de sectors econòmics i per la dispersió territorial. Tot plegat són factors que formen part de la correlació de forces entre empleats i patronal. Allà on els sindicats són forts és possible pactar per aconseguir les demandes, però això només succeeix en una mínima part del teixit empresarial.
D’aquí la incongruència de Junts quan, a l’esmena presentada, assenyala que la reforma laboral proposada «on majors dificultats generarà serà a la micro, la petita i la mitjana empresa».
En què quedem? Es predica que la panacea és la negociació col·lectiva, però s’afalaga les empreses de reduïda dimensió en les que no existeix capacitat de pacte. En milers de tallers, bars, restaurants o botigues d’entre 1 i 5 treballadors, un patró paternalista s’avindrà a la reducció de la jornada laboral per amor a l’art? No és creïble aquesta actitud.
A més, en declaracions als mitjans de comunicació, Míriam Nogueras s’atrevia a proclamar: «No podem posar més en risc (...) la classe treballadora». Quina demagògia més simplista!
Com va recordar Yolanda Díaz, vicepresidenta del govern, en el debat del projecte de llei: «Avui vostès representen els interessos dels sectors més reaccionaris de la patronal».
Sense embuts, la majoria de les entitats que representen als empresaris com Foment del Treball, Cecot i Pimec han sigut bel·ligerants i han celebrat el rebuig del Congrés a la tramitació de la llei de reducció de la jornada laboral.
Junts ha rebut els aplaudiments de l’empresariat amb satisfacció. Per això mateix s’haurien de treure la careta de protectors dels treballadors i acceptar que són, en determinats aspectes socials, la corretja de transmissió dels empresaris catalans i, també, espanyols.
En definitiva, a Junts se li veu el llautó.
