Opinió
Les tardes trencades
Obro un llibre a l’atzar. En els dies de desconcert, vaig obrint llibres a l’atzar amb desesperació buscant frases que m’expliquin la vida o que m’alleugin del dolor de no entendre-la. Acabo d’ensopegar amb aquesta d’un poema de Sholeh Wolpé: "Els errors són els lligaments que sostenen els nostres ossos".
M’aturo. L’assaboreixo.
La frase no convida al penediment, no atia la culpa per allò que s’ha fet malament. L’error no és una esquerda per la qual fa aigua l’existència ni una ferida per la qual es dessagna l’ànim, sinó "el lligament dels meus ossos". Acudeixo ara a un vell llibre de text de Ciències Naturals on llegeixo que els lligaments són bandes de teixit conjuntiu ferm, fibrós i elàstic que sostenen l’ossada en connectar un os amb un altre a les diferents articulacions. Proporcionen equilibri a la frontissa, i aporten elasticitat i resistència a causa de la seva destresa per estirar-se i tornar a la forma original. Els lligaments de la columna, per exemple, mantenen alineades les vèrtebres i donen suport al moviment del tronc.
Les decisions equivocades, en fi, no ens defineixen tant pel dany que causen com per la capacitat de tornar-nos el seny després de patir l’ensopegada. L’error ens obliga a aturar-nos, reconsiderar, pensar, provar camins diferents. Potser no hi ha aprenentatge possible sense la tensió d’haver-se desviat, de la mateixa manera que no hi ha moviment sense lligaments que continguin l’impuls dels músculs i evitin el xoc entre els ossos.
En mirar enrere, és possible advertir que van ser les ensopegades, més que els encerts, les que van donar forma a allò que som. El desamor, la paraula mal dita o a deshora, la decisió desencertada… Tot això, amb el pas dels anys, es converteix en material de resistència. L’error, en fi, com a esquelet invisible, com la trama que sosté la vida des de dins. No és una crida a equivocar-se a propòsit, per descomptat, sinó a buscar un tipus de relació suportable amb allò que no vam ser capaços de fer d’una altra manera.
Hi ha frases que arreglen una tarda trencada.
Subscriu-te per seguir llegint
- El truc japonès per perdre pes que està revolucionant les xarxes socials
- El Departament d'Interior apunta que la pressió a Barcelona fa que els delinqüents es traslladin a Girona
- Retiren els bancs d’una placeta de sota les vies de Girona per evitar l’acumulació de gent
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Tallada la C-65 a Llagostera per un accident de trànsit
- Miguel Ricart trenca el seu silenci de 30 anys i dona una nova versió del crim d’Alcàsser: 'He pres la decisió de parlar perquè vull que això s’aclareixi
- Troben sa i estalvi un veí de Sant Martí Sapresa desaparegut des del dijous
- Els Mossos reconeixen que hi ha 'un problema' amb l'establiment de bandes criminals a Girona