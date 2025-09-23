Opinió
Nervis per tots costats
Hi ha nerviosisme en l’ambient polític a Espanya i a Catalunya. Mentre els partits continuen barallant-se, l’extrema dreta creix i serà determinant en aquest futur més immediat.
A Madrid, Junts i Unides Podem fan la vida impossible a un Pedro Sánchez que està pagant a preu d’or el pacte d’investidura. No només ha de fer front a un munt d’acusacions i insults del PP i Vox, sinó que en les pròximes setmanes perdrà definitivament dos companys de viatge de la seva fràgil majoria.
Les noies de Podem no han paït que el president les expulsés del govern. I ara li passen la factura. Faran pinça amb qui faci falta perquè Sánchez caigui. El seu estil s’assembla al de Julio Anguita quan acordava amb Aznar l’estratègia per anar contra el PSOE. Tenen tanta ràbia i odi acumulats que els és igual tornar a ser residuals si aconsegueixen lesionar els interessos socialistes.
I Junts, com sempre: una de freda i una de calenta. Són incapaços de lluir l’estil convergent en les negociacions amb el govern central. Volen ser protagonistes caigui qui caigui i peti qui peti. Voten al costat de Vox i PP sense cap mena d’escrúpol i això els fa més mal que una pedregada, atès que tenen el seu electorat totalment confós. Hem d’esperar que algun dia ens parlin de la seva ideologia i deixin de ser una colla de hooligans –cada vegada menys, per cert– al darrere d’un líder que té l’amnistia com a únic objectiu. Mentrestant, dirigents del partit com Jaume Giró abandonen el vaixell davant d’aquest desgavell.
Per cert, Pedro Sánchez ens sorprendrà pròximament amb una àmplia remodelació del seu govern. Hi ha ministres desgastats i amortitzats i seran substituïts per noves cares. Al llarg d’aquestes darreres hores sembla probable la sortida del ministre d’Afers Estrangers, José Manuel Albares, que podria ser substituït per l’ambaixadora als Estats Units, Ángeles Moreno Bau. L’objectiu dels canvis no és altre que intentar esgotar la legislatura, la qual cosa no sembla fàcil.
A Catalunya es presenta una fragmentació important del panorama polític. L’extrema dreta continua sumant suports en versió catalana (AC) i espanyola (Vox). Poden situar-se entre els 30 i 40 escons, la qual cosa complicarà les majories parlamentàries.
Un país sense una gran força majoritària no pot avançar. La política de pactes a casa nostra encara no és ben entesa. Qualsevol iniciativa que presenta el govern necessita unes negociacions partidistes que no afavoreixen massa Catalunya, sinó que l’empobreixen. Ben aviat ho podrem comprovar amb els pressupostos.
Salvador Illa buscarà el suport d’ERC i els Comuns. Serà bo analitzar el sentit de la responsabilitat d’aquestes formacions. Tanmateix el paper de Junts és patètic i es limita a un "no" a qualsevol proposta. No actua com un grup parlamentari responsable ni com una autèntica alternativa. De segur, la manca de lideratge no l’ajuda en aquest sentit.
El president de la Generalitat també haurà de reflexionar per què un any després de la victòria electoral, totes les enquestes li pronostiquen un descens. En alguns casos és lleuger, però cap marca una millora de resultats. De totes maneres, soc dels que opino que en una pròxima contesa el PSC gaudirà de vot amagat de molts ciutadans que agraeixen l’arribada de l’avorriment a Catalunya després de deu anys de sotracs diaris que resultaren del tot estèrils.
Si el PSC, ERC, Junts i el PP fossin capaços d’arribar a acords, una part important de la ciutadania no es veuria obligada a buscar aixopluc ni amb Aliança Catalana ni amb Vox. Quan es diu que tots els partits són iguals, que tots són corruptes o que tot es mou en el teatre de les discussions és quan el populisme de Sílvia Orriols sura amb un únic missatge farcit de xenofòbia. Serà bo que les forces majoritàries hi reflexionin a fons abans que sigui massa tard.
