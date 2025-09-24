Opinió
En català fins que el contracte s’acabi
«Una cosa muy fuerte que x fin puedo contar. Voy a ser la pesentadora del nuevo programa de @som3cat, ‘La Gran Cita’ y me muero de ganas, va a ser fuerte!!!». Així promocionava el seu salt a la televisió Aida Domènech, la influencer Dulceida, als 3,4 milions de seguidors que té a Instagram. Deixant de banda el debat de si cal, crec que no, que la cadena pública faci creure a la gent que es pot «trobar l’amor de la teva vida», com diu l’anunci, en un programa de cites, la cosa ha començat amb mal peu.
La corporació fa temps que s’entesta a intentar engrescar el públic jove fitxant creadors de continguts que ho peten a les xarxes. El problema és que la majoria, com Dulceida, ho peten en castellà i el català el fan servir quan 3Cat truca a la porta. Quan s’acaba el contracte, adeu-siau.
Millora, realment, la salut de la llengua una operació així? Posar aquest tipus de cara en pantalla la fa més atractiva, genera algun transvasament de consumidors en castellà cap al català o simplement reforça la marca personal de la celebritat de torn?
Un de cada tres joves catalans no veu mai la televisió, segons l’enquesta Cultura en Disputa sobre Usos Culturals de la Joventut dels Països Catalans encarregada per Òmnium. La mateixa enquesta, que ha entrevistat 1.500 persones d’entre 18 i 34 anys, revela que un terç troba a faltar més cultura en català i polítiques que la fomentin.
Dubto que aquesta política de fitxatges sigui el camí. No només prioritza el número de seguidors abans que la professionalitat, sinó que dona un missatge del tot equivocat: si aspires a treballar a la tele en català, abans hauràs de triomfar en castellà.
Subscriu-te per seguir llegint
- S’esfondra una casa en obres a l’Escala i afecta habitatges propers
- Quatre ferits en un accident múltiple a la C-65 a Llagostera
- Almenys dos detinguts per un tiroteig a Llagostera amb un ferit
- Arribar a l'institut fent autoestop, 10 classes de 40 alumnes per curs i la mort de Franco: els records de la primera promoció de BUP del Vives
- Catalunya s’endinsa en una tardor amb un 70% de probabilitats que faci més calor del normal i amb gran incertesa sobre les pluges
- Tiroteig a Llagostera: ocupes i un ferit a trets des d’un habitatge conflictiu
- Robatori exprés a Torroella: quatre lladres s'enduen quatre motos en dos minuts
- Detinguda una conductora de 26 anys després d’envestir un cotxe dels Mossos a Riudarenes