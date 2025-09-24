Opinió
Censura
Als Estats Units, en qüestió de setmanes, es va anunciar la cancel·lació de dos dels millors late nights de la graella televisiva, els de Stephen Colbert i Jimmy Kimmel. Aquest últim ha acabat tornant, però que fos suspès no era cap casualitat. Ambdós casos responen a una mateixa intenció, la de Trump i els seus sequaços, de silenciar qualsevol indici d’esperit crític i crear una màquina de propaganda que es dediqui a aplaudir les terribles ocurrències de l’inquilí de la Casa Blanca. La cancel·lació dels dos programes no és una dada menor i va molt més enllà de la censura pròpia dels temps de repressió: és la demostració que les grans corporacions, fins i tot les que històricament havien exercit un contrapès ideològic per als governs de torn, han claudicat davant l’atac sistemàtic de l’actual President contra la llibertat d’expressió. Colbert i Kimmel no són només dos presentadors intel·ligents i amb carisma, també són analistes de l’actualitat que saben servir-se de la ironia per desarmar els arguments de traç gruixut. Per tant, sense ells es perd qualitat democràtica i un contrapunt molt necessari en uns temps en què el feixisme juga a suprimir tot matís del debat públic. Pot semblar que ens queda lluny i que, al final, els nord-americans estan recollint el que han sembrat a les urnes. Però és una advertència amb neons del que pot passar arreu, també aquí, si continuem comportant-nos com si la ultradreta fos una anomalia temporal que la Història posarà a lloc. No ens enganyem. Si vivim un temps de regressió, si es castiga qualsevol oposició constructiva, és perquè hi ha un pla perfectament calculat per deixar els mitjans de comunicació sense veus discordants amb l’objectiu de convertir-nos en un ramat acrític. I si Trump ataca tan frontalment la societat de l’espectacle és perquè sap que, en el fons, són els únics amb prou poder de persuasió per fer obrir els ulls als seus conciutadans. Fixeu-vos en el que els molesta quan es fa humor i veureu amb molta claredat que sempre és el primer que es carreguen quan arriben al poder. Aquí encara resistim, però fa temps que el llop ensenya les orelles.
