Opinió
Esvair i ara confirmar
El millor del partit d'ahir a San Mamés és que el Girona FC va esvair tota la negativitat amb la qual arribava a aquesta sisena jornada de lliga. Negativitat produïda pel fet de ser cuer, pels molts gols encaixats, per les males sensacions en diversos dels partits jugats fins ara i també perquè amb vuit baixes i només catorze jugadors de camp de la primera plantilla a la convocatòria semblava deixar-ho tot massa fàcil per l'Athletic.
Però el tècnic sempre té una darrera tecla per tocar i després de l'avís -contundent- que ja havia donat quatre dies abans després de perdre contra el Llevant, no li va tremolar el pols per deixar Arnau i Asprilla a la banqueta i donar la titularitat a homes amb molts menys minuts i que en alguns casos encara no havien estat en l'equip de sortida aquesta temporada.
I aquí el canvi. Fins al punt, que amb el joc i el 0-1 de la primera part, a l'altre costat Ernesto Valverde ho devia veure molt fotut, quan al descans va fer quatre canvis de cop.
Això va igualar el partit i semblava que el faria perillar amb el matiner gol de l'empat dels locals a la represa. Però ahir els gironins ja havien après a declinar el verb competir tal com fa dies els demana el seu tècnic. I malgrat no atacar, varen donar una lliçó de treball i solvència defensiva fins al final.
Resultat de tot plegat: un punt, que és veritat que a la classificació de moment no treu de pobre als gironins, però que pel que fa a moral, tant interna, com col·lectiva, va més enllà i reforça tothom.
És clar que això només serà veritat si aquesta recuperació es confirma aquest pròxim divendres a casa contra l'Espanyol. El punt d'ahir serà d'or si es guanya el duel català, però no guanyar-lo podria tornar a deixar els mateixos dubtes amb els quals ahir s'arribava a Bilbao. Dubtes i oportunitat perduda, les dues coses.
De totes maneres, per culminar la reacció, Michel té un aspecte molt a favor, que és haver tornat a demostrar que els jugadors el creuen i el segueixen, que és l'altra gran victòria d'ahir al vespre.
