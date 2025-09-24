Opinió
Ni llengua ni concert
Durant la Transició política es van negociar els acords per vertebrar l’Estat de les autonomies, fent possible el reconeixement de les nacionalitats històriques. Es va consensuar que Catalunya, el País Basc i Galícia, que havien tramitat estatuts d’autonomia durant la República, tindrien un tractament especial, i es va establir que aquestes comunitats podrien accedir a l’autonomia de manera més ràpida i amb més competències que les regions que van seguir la via ordinària de l’article 143 de la Constitució.
En aquells acords es va parlar tant del finançament com de la llengua. El president Pujol explica que, en una reunió amb Adolfo Suárez, Gutiérrez Mellado i Joaquín Garrigues Walker, va demanar el concert econòmic per a Catalunya. Li van respondre que no podia ser, perquè l’economia catalana era massa important i podria desestabilitzar l’Estat. En canvi, es van comprometre a reconèixer la llengua i la cultura com a senyes d’identitat de Catalunya, mentre que al País Basc es respectaria i consolidaria el concert econòmic.
El País Basc va aconseguir el reconeixement del concert econòmic i Catalunya, el de la llengua i la cultura del país. Els primers anys, la Generalitat va poder aprovar la Llei de Normalització Lingüística i es van impulsar accions per fomentar l’aprenentatge i l’ús social del català. Precisament, amb aquella llei es donava cobertura jurídica a la immersió lingüística, que havia estat implantada de manera experimental a escoles de Santa Coloma de Gramenet, on la majoria d’alumnes eren castellanoparlants, per iniciativa de mestres i famílies.
Mentrestant, el finançament avançava amb un dèficit fiscal més que evident a causa de l’aplicació del Fons de Compensació Interterritorial, destinat a corregir desequilibris econòmics entre comunitats i afavorir el desenvolupament de les menys avançades.
Ara, amb el pas del temps, el resultat és que l’acord sobre la llengua i la cultura catalanes ha quedat desdibuixat, perquè la immersió lingüística pràcticament no s’aplica i, a més, els tribunals no deixen de dictar sentències per limitar l’ensenyament del català. Fa poc, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictaminar que ni el català ni l’aranès poden ser llengües normalment vehiculars ni habituals ni en l’activitat docent ni en l’administrativa dels centres, perquè això deixaria el castellà en una posició marginal en l’ensenyament i no en garantiria l’aprenentatge. A més, sostenen que l’equilibri entre llengües ha de ser total.
Per tant, no s’ha respectat allò que es va negociar i acordar durant la Transició. Mentre l’ús social del català recula, els jutges i altres poders de l’Estat insisteixen a presentar el castellà com la llengua minoritzada. Només cal passejar-se per qualsevol ciutat per constatar que el castellà és la llengua dominant i que el català continua essent la llengua minoritzada. A la sanitat, a l’hostaleria, als transports públics i a l’Administració de justícia, el català hi és en franca minoria.
Pel que fa al finançament, persisteix el dèficit fiscal, que el Departament d’Economia de la Generalitat va situar en 21.982 milions d’euros el 2021, mentre que la negociació del finançament singular proposat per ERC i acceptat pel PSC continua semblant una possibilitat remota. Si s’ha de discutir i aprovar en el marc de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (Lofca), difícilment prosperarà.
L’evidència és que, gairebé cinquanta anys després de l’aprovació de la Constitució, Catalunya no ha aconseguit ni un bon acord de finançament ni el respecte a la seva llengua i cultura, malgrat el compromís adquirit en aquell moment pels màxims responsables del govern espanyol. n
