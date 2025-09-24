Opinió
Orfandat
L’experiència ens diu que la mort és dura de pelar, no es deixa convèncer pels qui amb to amable li diuen, parlem-ne, i encara menys pels qui altius li etziben, què sabràs tu d’universos paral·lels, i tampoc s’avé a negociar de què morirem, ens té calats, però també li agrada improvisar, dit això, si estem convençuts que tenim data de caducitat i volem saber què posarà el nostre certificat de defunció, podem confiar en la veu de l’oracle de la IA, concretament en Delphi-2M, el funcionament és senzill, no t’has de punxar ni permetre que et col·loquin en el túnel d’un escàner, només has de respondre a un qüestionari mèdic i la IA et dirà que probablement et moriràs de tal o tal malaltia, no t’ho assegura, et dona l’oportunitat que donis un tomb a la teva vida en cas que et sentis amb ànims de continuar vivint i que els desperfectes tinguin remei. Delphi-2M no és cap novetat, ha fet punta a uns sistemes tradicionals que la ciència mèdica ha beneït, en els anys 70 s’estimava que les persones que posseïen un cotxe de color vermell tenien més probabilitats de patir un infart de miocardi que les que havien comprat un cotxe de color blau, i no perquè el color vermell donés malastrugança, ni, per déu que no!, en festejar dues formacions polítiques d’ideologia antagònica amb un dels colors, es pogués pensar en un càstig poètic, no, la raó és que un caràcter exaltat, competitiu, té més tirada per un color d’alt voltatge. En l’actualitat el color del cotxe ha quedat arraconat i s’insisteix més en assassins de masses com ara el tabac, la tensió arterial, la diabetis, el colesterol, l’alcohol, el sofà..., i per descomptat la pol·lució, els accidents de trànsit i els conflictes bèl·lics.
Comprenc que anar al metge és trepitjar un territori desconegut per allò de veure què em trobaran, igual que escoltar el veredicte de Delphi-2M, saber que pateixes una malaltia que t’endinsa vulguis o no en un túnel ombrívol de direcció única, pot resultar angoixant, i per aquest motiu es pot preferir una ignorància tranquil·litzadora o buscar consol en la filosofia o en la religió, en aquest sentit Nietzsche ens exhorta que davant un gran sofriment com pot ser una malaltia l’afrontem amb amor al destí per més penós que pugui ser, però hi ha més, aquest destí penós s’ha de voler viure una vegada i una altra, un amor al destí propi del seu superhome, i, per una altra banda, totes les religions també insisteixen amb paraules diferents en una gran salut, però amb l’afegitó de lluminosa, bé, tinc els meus dubtes que l’amor al destí pugui consolar els palestins, com podrien desitjar viure i reviure la seva desgràcia, viure en bucle la mort sota les bombes dels pares o dels fills, com podrien!, i per la mateixa raó com podrien suportar els israelians que foren testimonis com Hamàs matava i violava els seus familiars, i podríem continuar amb totes les víctimes de tots els conflictes bèl·lics, o dels qui pateixen de manera cruel els revessos de la vida.
No hi ha fórmules màgiques ni receptes miraculoses, quan van mal dades, els grans relats de la humanitat com ara les religions, els drets humans, la justícia, comencen a trontollar i es mostren incapaços de donar-nos un cop de mà, igual que els milers de llibres filosòfics, tanmateix seria injust si no us parlés d’un filòsof mai suficientment ponderat, un dels filòsofs que millor explica l’orfenesa de la condició humana amb la següent paràbola, un escalador està a punt de caure per un precipici quan escolta la veu consoladora de nostre senyor, l’escalador deixa transcorre uns segons i pregunta, però hi ha algú més?, i es fa el silenci, per cert, el filòsof es diu Eugenio.
