Opinió | Des de la Font del Bisbe
Poder suau?
Marco Rubio ha informat que l’Agència dels Estats Units per al Desenvolupament Internacional (Usaid) tanca oficialment. Aquesta enorme estructura, que des de la fi de la Segona Guerra Mundial actuà com a instrument de «poder suau», ha estat en procés de liquidació pràcticament des de l’arribada de Trump al poder.
En relacions internacionals i ciències polítiques és habitual usar els termes hard power i soft power, termes oposats que descriuen diferents tipus de poder que pot exercir un actor internacional. Aquests dos conceptes els va formular el politòleg nord-americà Joseph Nye a finals del segle XX. El poder dur designa el poder coercitiu d’un actor internacional, el qual es mesura en funció dels seus atributs i la voluntat d’emprar-los. El poder dur recorre sovint a l’amenaça o l’ús de la força o les sancions econòmiques.
Per altra banda, el poder suau fa referència a la capacitat d’influència que té un actor internacional per a aconseguir que un altre assumeixi els objectius de la potència dominant, amb recursos culturals, valors i molt sovint amb l’ús de recursos econòmics.
Aquests dos poders sempre els ha usat i els usa els EUA. Sovint posa més accent en l’un que en l’altre, però mai n’abandona cap. Siguin demòcrates o republicans els que governin. Aleshores Trump abandonarà el poder suau? Intentaré breument explicar que no soc d’aquest parer.
En el cas de l’Usaid, el principal instrument que, de bracet amb la CIA, ha representat aquest poder, potser no tant tou, sovint... tanca. El president dels EUA inicià prèviament una retallada de quasi 5.000 milions de dòlars en despeses d’ajuda exterior, incloent-hi programes del Departament d’Estat, Usaid i un seguit de missions de «manteniment de la pau». Usaid, de fet, durant dècades, mai ha estat senzillament una «agència d’ajuda», sinó un element d’influència clau en l’arquitectura global dels Estats Units: des de pagaments a periodistes i mitjans de comunicació, a finançar ONG en països adversaris, la creació de crisis gestionades i ben finançades i el «reinici d’economies» en interès de corporacions transnacionals.
Trump això ho deixarà de fer? No ho crec pas, més aviat vol canviar una eina que ha quedat obsoleta. No es tracta doncs de desmantellar la idea de Poder Suau, sinó de canviar la seva forma. Part del personal d’Usaid ja s’ha traslladat a estructures de Palantir, a projectes d’Elon Musk i a altres organitzacions del sector BigTech. La gestió dels processos globals s’està desplaçant cap a la manipulació de dades, el control digital i la intel·ligència artificial.
El tancament d’Usaid s’ha de veure doncs en el marc de la crisi imperial nord-americana, i la seva adaptació a un sistema multipolar. La nova era és la del Big Data, les corporacions digitals i les plataformes privades, que ara gestionen les societats directament. Almenys, a l’Occident.
