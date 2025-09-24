Opinió
Violència ambiental i Watergate celtibèric
El món s’ha enfadat amb nosaltres i ningú entén ningú. Els jueus estan enfadats amb el món perquè el món no els entén, però el món està enfadat amb els jueus perquè no els entenen. Els ucraïnesos amb els russos. Putin, cada cop més invasor, va a la seva, com en Trump i Xi Jinping, president de la República de la Xina.
Trump amb qui està enfadat? Amb tots menys amb ell i amb les seves ocurrències com ara prohibir la llibertat d’expressió perquè fer acudits d’ell és atemptar contra els Estats Units. La seva actitud tan imprevisible, a voltes capriciosa i pueril, pot ser devastadora perquè s’ha entossudit amb crear un nou ordre mundial, que sols és construïble damunt dels cadàvers del vell ordre derrocat.
Un amic em titlla de catastrofista, i que s’ha apropiat del meu cap una percepció apocalíptica de l’actualitat política. No soc l’única persona atribolada que creu que aquest és el pitjor moment històric per a tots aquells que varen néixer després de la Guerra Civil espanyola en la dècada del cinquanta.
Soc un més dels nens que vàrem viure sota les seqüeles de l’alçament militar del 1936, sota els efectes de la venjança posterior tan dolorosa i cruel, pròpies de les guerres civils. He tingut la immensa sort de no anar a cap guerra i ni una erupció bèl·lica s’ha produït en cap país estranger prop de casa. No ens ha ferit sortosament l’esclat de la bomba, ni la ràfega d’un tiroteig. Em llegeixo i observo que escric molt enfadat; em desagrada el que dic perquè voldria parlar d’altres temes, emperò em sento moralment obligat a comentar el que està passant a Espanya i en el món.
«Un train peut en cacher un autre» era un anunci en les andanes de moltes estacions franceses per reclamar prudència a l’hora de travessar les vies fèrries advertint als passatgers que no es fiessin d’un tren parat perquè al darrere en pot passar un altre. Una malaltia en pot amagar una de pitjor, un mot desplaent pot encobrir un odi atroç, els conflictes interns d’un país poden aparentar certa benignitat, però rere la semblança s’hi està coent un cop d’estat. Rere d’un Trump n’hi pot haver molts més que parlen diferents idiomes: espanyol, italià, alemany, polonès, francès, anglès, etc.
El guerracivilisme és una constant històrica universal, que ha transcendit països concrets i s’ha estès pels quatre punts cardinals. De nou el guerracivilisme batega en molts països, com els Estats Units i es manifesta per l’assassinat de l’activista Charlie Kirk, amic personal de Trump, líder polític de la dreta i l’extrema dreta.
Es pot dir que el món està enfadat contra ell mateix per la desigualtat de les classes socials i els rics són, ara, més rics. També podem afirmar que Trump s’ha reproduït políticament en molts altres estats. Hi ha superpoblació i al món ja no es tracta solament de donar aliments a la gent, sinó que també hi ha una nova exigència social: el consumisme universal obliga que totes les persones puguin gaudir dels mateixos privilegis tècnics, de confort i electrònics. Les empreses podran subsistir amb menys mercat, però apujant els preus i el món serà més confortable i més manejable.
El cop d’estat militar d’en Franco, el 18 de juliol del 1936, contra el govern de la Segona República, va conduir Espanya a una guerra civil i la dictadura del nacionalcatolicisme va durar fins al 1975. L’exèrcit és un recurs que té una societat per escombrar un govern; hi ha altres mitjans que poden fer trontollar l’estat, com un magnicidi, també la justícia pot acusar el president d’un país per una malifeta greu que l’incapacita per portar el timó.
El cop d’estat, doncs, també el pot donar un poder de l’estat que intenta enderrocar altres poders, com ho és el poder executiu, i és quan s’interfereix de manera jurídica, per exemple, les eleccions populars per a l’elecció d’un president de Govern. El cas més sonor i conegut és quan als Estats Units la justícia es va tirar al damunt del president Nixon i el va fer fora del govern per no haver fet bé les coses: el famós Watergate que provocà una greu crisi constitucional.
La trama judicial, més que l’electoral, incerta, és la munició més ferma del PP per guanyar a P. Sánchez, que sempre ha sortit màgicament airós dels afers. Ja es veurà com acabarà tot l’embolic familiar espinós i potser, ara, serà acusat d’afavorir la violència ambiental amb les seves declaracions a favor dels que es manifestaren contra Israel.
Si se segueix l’actualitat política des d’alguna tertúlia es pot concloure que anirem veient cops d’estat de magistrats, fins que no quedi res de P. Sánchez. El PSOE va aguantant esperant un líder que de moment no troben. També el PP pateix la impaciència irritant per ser govern, no obstant s’acosta massa a Vox i quan s’escolta alguna declaració xenòfoba, no saps si procedeix d’un o de l’altre.
P. Sánchez pot avançar les eleccions i guanyar-les si divideix els votants a favor i en contra d’Israel, com va passar al 2004, després l’atemptat de l’11-M, que encimbellà a Zapatero a la presidència del govern.
