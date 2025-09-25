Opinió
Desafecció esportiva
Fa unes setmanes, en aquesta mateixa secció, el company Jordi Roura, que amb el Girona també les ha vist de tots colors, parlava que s’estava produint una desafecció esportiva i una divisió entre club i aficionats. En lloc de solucionar-se durant les darreres setmanes aquest divorci ha anat a més. Per una banda, pels nefastos resultats esportius i per altra per la mala gestió en les sortides de determinats jugadors i pels fitxatges realitzats. Tot plegat fa a l’estadi s’hagi generat un clima enrarit que fa molts anys que no es veia. Els crits de «directiva dimissió» i la marxa del públic abans que acabin els partits en són un exemple d’aquest mal ambient. En el partit davant el Llevant molts espectadors van decidir marxar quan encara faltava pràcticament mitja hora per al final. Per un moment vaig pensar que quedarien els 200 i escaig aficionats que anys enrere es reunien a l’estadi per veure els partits. La imatge que ha donat l’equip fins al moment és vergonyosa. L’únic sensat fins al moment -tot i que també molt tossut- és l’entrenador. La tossuderia no és mai un defecte. Al contrari, penso que és una virtut. La perseverància i la fidelitat a unes idees i un model de joc és on ens ha portat aquest equip i a viure moments històrics.
Ara, però, cal fer creu i ratlla i definir-ho tot de nou. Ja no val viure del passat, cal afrontar el present i sobretot el futur. El mateix Míchel ho ha dit amb insistència. Potser si es prenen algunes decisions arribaran els resultats esportius desitjats. Em temo, però, que per reconduir el que és la relació entre aficionats, abonats i club, haurà de passar molt de temps.
