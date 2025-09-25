Opinió
França a peu per Nova York
L’ONU són les escales mecàniques espatllades, el teleprompter que no funciona, la complicitat amb el terrorisme, la degradació de la llibertat, el desequilibri també mental de reconèixer Estats que no existeixen.
L’ONU és el pobre Macron telefonant al president Trump perquè els carrers de Nova York estan blocats pel pas de la caravana presidencial, i que França, el poc que queda de França, la humiliació del que avui França és i representa, hagi d’anar a peu i durant més de mitja hora al seu consolat. Va ser una imatge icònica, estel·lar. L’Estat francès col·lapsat, reduït, caminant. La grandeur? Un home més del carrer fent-se fotos amb els quatre gats –i més aviat dos– que el reconegueren, com un actoret secundari d’una sèrie de canal de cable. França caiguda al fons d’ella mateixa, sense ser capaç d’entendre els seus problemes –ja no diguem de resoldre’ls- condemnada per la seva estultícia, per la seva arrogància; i l’abraçada ridícula de Macron amb Sánchez després de «reconèixer» tots dos un Estat que no només no existeix sinó que no és viable precisament per la ignorància, l’antisemitisme i la mala llet atroç amb què la Unió Europea ha afrontat sempre aquest conflicte.
La desfeta de Nacions Unides donant lliçons fracassades abans de néixer, i la incompresa demostració del president Trump, que és efectivament el que més acords de pau ha aconseguit en els darrers anys, i malgrat tot el president més insultat de la Història –fins i tot més que Ronald Reagan, que juntament amb la senyora Thatcher i Joan Pau II van fer caure el Mur de Berlín– han deixat un retrat del món poc falaguer: perquè tenim el cervell desfet de propaganda, de bonisme i de massa benestar que no ens hem guanyat, i ens permetem d’odiar o de criminalitzar els que ens fan la feina bruta en un món on la preponderància occidental ja no pot donar-se per descomptada. Roma no va caure perquè els bàrbars fossin més forts sinó perquè l’Imperi va descuidar la frontera.
Perquè més enllà de les maneres grolleres d’empresari hortera fet a ell mateix, què és el que està intentant Donald Trump? Doncs canviar els termes, el tauler i les fitxes d’una partida que, per la nostra deixadesa històrica, estem perdent. Tal com anava el món abans que el president Trump fos reelegit, la Xina s’estava consolidant com a primera potència mundial, Estats Units (que són els nostres) perdia diners i competitivitat i la Unió Europea (que som nosaltres) quèiem en la insignificança, en la subsidiarietat, ens desdibuixàvem amb una immigració descontrolada, unes lleis que afavoreixen la multireincidència i una desfeta moral i espiritual que ens havia deixat sense objectius ni desig de món millor que anés més enllà de l’enginyeria social de canviar penis per vulves com si fos el joc de les cadires –jo ho respecto tot però he de dir que aquest desfici em costa d’entendre– i de viure bé sense treballar.
És en aquest context que cal entendre les balances comercials de Trump, que es rebel·li contra l’actual sistema i amenaci amb taxes, entre altres advertències, com la de reclamar que Europa pagui la part que li toca de l’OTAN; i per descomptat és per tot això que vol partir de la realitat d’entendre que Rússia no és un nyap i que no podem tractar-la com a la minyona, ni fent veure que no hem violentat –i a més a més militarment– tots i cadascun dels pactes a què vam arribar amb el que llavors va dir-se la Federació Russa, quan la Unió Soviètica va caure pel pes de la seva immensa, colossal, criminal mentida.
I amb Israel és el mateix: el president Trump, que va fer els acords d’Abraham, els acords de pau més importants que Israel ha tingut mai amb un país del Golf Pèrsic, és fonamental per entendre el silenci del món àrab en aquest moment; el president Trump sap que Israel ha d’acabar amb Hamàs, ha d’acabar amb Hezbol·là i ha d’acabar amb el règim terrorista que governa l’Iran, i que aquesta guerra no és només la guerra d’Israel sinó la nostra, la de la nostra seguretat, la de la nostra vida, i que no podem no lliurar-la ni podem no guanyar-la; i sap també, i per això dona un suport incondicional a Israel, que els mateixos motius, tan terribles, pels quals guanyar aquesta guerra és imprescindible, són els que la fan tan espantosa i sanguinària: i sempre serà brutal una guerra contra el terrorisme tan brutal que segresta, viola i mata, que fa servir nens i dones de carnassa i d’escuts humans, i que mesura l’èxit de les operacions militars pel nombre de víctimes que causen entre els seus, per poder agitar els cadàvers com a propaganda. Quina proporcionalitat és possible contra uns bàrbars que no respecten ni les lleis de la natura
Per això ho fan, els terroristes: per fer-nos xantatge amb la brutalitat, amb la propaganda, perquè el món bonista sigui un clam, per guanyar la «guerra mediàtica», perquè al final ningú no s’atreveixi a continuar i ells puguin continuar propagant la tirania, la mort i el mal. També contra ells, sobretot contra ells, la victòria ha de produir-se, perquè mentre Israel no pugui viure lliure i segura, el món lliure estarà amenaçat, encallat, confós en el seu relativisme. Quan el president Trump diu que els països europeus anirem a l’infern pel caos de les nostres fronteres, és veritat que podria dir-ho d’una altra manera, però és més veritat encara que la immigració sense cap mena de control, ni de responsabilitat, ni de drets lligats a deures, ens està duent a una convivència impossible i a l’auge d’uns partits i d’uns discursos que jo -i amb això us deixo per avui- no són els que voldria.
