Opinió
Francesc Esteva
Genocidi a Gaza
Aquest estiu he llegit el magnífic llibre de José Antonio Marina titulat Una vacuna contra la insensatez, un llibre molt recomanable, un dia el comentaré. Per a mi el paradigma de la insensatesa són les guerres, potser perquè he tingut la sort de no haver hagut de viure cap guerra de forma directa, la imatge que tinc de les guerres és d’un infern, un escenari horrible, no puc imaginar-me una situació pitjor. Sempre m’he preguntat com els soldats poden aguantar-ho. Com entendre que es pugui destruir la vida de persones que ni tan sols coneixes i que es transformen en enemics per voluntat d’uns governants insensats?
Les imatges de les guerres sempre m’han produït un gran impacte, viure en un espai on la guerra està present se m’imagina com un turment insuportable, viure l’angoixa de si al vespre encara estaràs viu, de veure com la mort cobra el seu tribut cada dia, que falten aliments, es destrueixen habitatges amb tots els teus records a dintre, etc. Em fa sentir impotent, em fa sentir que la bèstia que tenim a dintre s’ha desbocat, ha superat la capacitat de racionalitat i ens ha conduït al desastre. Les guerres sorgeixen de la falta d’arguments per defensar les idees o per voluntat de domini i sols creen ressentiments i odi, les guerres no acaben amb abraçades entre els combatents i ja no parlem de com afecten als més vulnerables sobretot a nens/es. Molts nens no poden anar a l’escola, han de viure molt temps en refugis tement per la seva vida, molts perden els seus pares, no poden jugar pels carrers i places amb normalitat i, en molts casos, passen gana o viuen en condicions que no desitjaria a ningú. Realment pensen que nens i nenes que han viscut una guerra poden tenir una vida adulta normal?
Al nostre entorn tenim dues guerres importants, la d’Ucraïna i la de Gaza. La guerra d’Ucraïna, es donin les raons que es donin, és una guerra que neix de la voluntat imperialista de la Rússia de Putin. Es poden donar moltes explicacions sobre si Occident va respectar els acords amb Rússia sobre l’extensió de l’OTAN (no tenen dret els països que havien estat sotmesos a la Unió Soviètica a decidir lliurement les seves aliances?). La veritat és que qui ha envaït un altre país ha sigut la Rússia de Putin. Sabem que Putin preveia una annexió ràpida com la de Crimea i s’ha trobat amb un poble que resisteix ajudat pels països Occidentals. Els ucraïnesos són els que estan patint la guerra en primera línia de foc defensant-se d’una invasió. Rússia demostra el seu caràcter imperialista quan darrerament, amb l’ajuda inestimable d’un ingenu Trump, admirador de Putin, està posant a prova la consistència de l’OTAN, està provant la reacció occidental llençant drons (diu que per accident) i enviant avions de reconeixement a territori de l’OTAN.
Però si la guerra d’Ucraïna és insuportable, més ho és el que està fent l’exèrcit d’Israel amb els palestins a Gaza. Rebutjo els atacs de Hamàs però la reacció d’Israel és totalment desproporcionada. A Gaza hi ha un 90% de palestins que no són de Hamàs, no tenen armes, i l’exèrcit israelià els està matant a sang freda, els deixa sense menjar, sense cap possibilitat de tenir una vida normal. Ataca els hospitals i les escoles, no hi deixa entrar ajuda humanitària, es demana a la població que es desplaci per evitar les bombes quan no hi ha cap lloc segur. I si ja era insuportable ara estan destruint de forma sistemàtica la ciutat de Gaza, l’estan convertint en un cementiri d’edificis, sense aliments, sense escoles i sense hospitals, etc. Impedeixen l’entrada de periodistes perquè no es pugui donar informació. Tenen el suport dels EUA i solament un rebuig dèbil per part dels governs europeus. Una comissió de l’ONU acaba de dir que és genocidi, que hi ha voluntat d’eliminar als palestins, expulsar-los de Gaza per ocupar el territori.
El govern d’Espanya, ho celebro, està liderant una ofensiva diplomàtica i d’embargament d’armes contra el govern israelià responsable del genocidi. Europa, potser per vergonya del que va permetre fer a Hitler, ha tingut fins avui una reacció que qualificaria de molt dèbil. Israel com a estat hauria de ser castigat, deixar de comerciar amb ell, expulsar-lo dels organismes internacionals, competicions esportives o esdeveniments culturals, si s’ha fet amb Rússia com no s’ha de fer amb Israel? Òbviament no defenso l’antisemitisme aplicat a israelians concrets.
Trump té bona part de responsabilitat, amb les seves campanyes contra qualsevol que pensi diferent, destruint embarcacions veneçolanes sense cap mena de prova fefaent, defensant l’estat d’Israel i jugant amb foc amb Putin a qui havia de dominar i parar la guerra d’Ucraïna en 24 hores. Realment Europa s’hauria de posar les piles i avançar en les solucions que ens podrien portar a l’acabament de les guerres. Fins quan haurem d’aguantar l’horror actual?
