Opinió
Les Fires de 1935
Han passat ja força dies d’ençà de l’impacte, potser millor el xoc, de la presentació del cartell, mosaic-trencadís de paraules, per les autoritats municipals amb l’ànim de crear al voltant de les Fires una marca i una tradició que en la mateixa denominació, Festa Major, desmenteix totes les tradicions. A Girona sempre s’ha parlat de les «Fires i Festes de Sant Narcís». Naturalment no està escrit enlloc que no es puguin crear noves tradicions però si investiguem les programacions, les tradicions i el disseny de les diferents Fires em sembla que podem acreditar que en alguns plantejaments hem retrocedit en l’exigència mateixa d’una formalització atractiva i engrescadora per als cartells i els programes de les Fires.
És així com m’ha vingut al cap el programa de les Fires de l’any 1935. En realitat he posat de costat dos programes; d’una banda el Programa Oficial, estampat als tallers de la Impremta Masó, del carrer de les Ballesteries número 29, i amb un disseny vinculat a l’escola dels germans Busquets i la seva Galeria de Bells Oficis de ressonàncies noucentistes i masonianes; i de l’altra el programa de la quarta Fira Comercial i Agrícola, en aquest cas amb un disseny de Francesc Gallostra i Josep Colomer més en la línia de la tradició racionalista i art-déco, en aquest cas estampat a la Impremta Santa Maria de Ripoll. Podria semblar que ens trobem davant de dos estils i fins i tot dues ànimes ciutadanes en contraposició, però l’anàlisi del contingut ens desmenteix de forma immediata aquesta suposició.
La ciutat l’any 1935 encara estava sacsejada per la sotragada dels fets del 6 d’octubre i a la corresponent repressió, però en el cas de Girona el fet que a les eleccions municipals del mes de gener de 1934 sortís elegida una Corporació Municipal amb una majoria conservadora i regionalista va minimitzar l’impacte directe. I en realitat fruit d’aquesta majoria la direcció de la Fira Comercial i Agrícola corresponia al regidor de Cultura Estanislau Aragó i Turon. Justament en el contingut del programa hi trobem algunes evidències. En primer lloc un article pòstum, llarg, de Rafael Masó i Valentí sobre «Girona, ciutat de tresors i relíquies», en segon lloc un article ponderant els valors econòmics (comercials i agrícoles) de la ciutat i de tota la demarcació; també incorpora íntegrament el programa oficial de les Fires i Festes i finalment la relació d’expositors, la relació del Comitè Executiu de la Fira amb entre d’altres Darius Rahola Llorens, Josep Vinyas Deutaner, Rafel Serra Freixas i Joaquim Malagelada Figa, i inclou també un article sobre la «Piscina de Girona», explicant la gestació del projecte i la iniciativa municipal de la seva construcció. Aquest catàleg de La Fira inclou en la publicitat un segell inconfusible de modernitat i apunta a canvis en els gustos i en les formes d’una època de transició.
Però el Programa de la Fira Comercial i Agrícola i el Programa Oficial de les Fires i Festes de Sant Narcís, del dia 28 d’octubre al 5 de novembre de 1935, aquest amb xifres romanes i emmarcant l’escut de la ciutat, presentaven com a cordó umbilical que els unia l’article de Rafael Masó en un i la concreció a l’altre dels tresors i les relíquies detallats en el marge de la programació requadrada amb crides ben eloqüents: «La Catedral i la seva nau, una meravella de l’art gòtic; St. Pere de Galligants magnífic exemple del romànic català; la Devesa, parc ciutadà, encís dels amants de la natura; Recinte arqueològic. Girona medieval, ciutat de pedra; La dolça vall de Sant Daniel, llum als ulls i pau al cor; Campanar de St. Feliu, guaita august de la vida ciutadana; Museu de Sant Pere i Banys Àrabs, testimonis vivents de la nostra història», acompanyant pàgina a pàgina una programació diversa amb esports de moltes especialitats (matx de tenis, matx de natació, prova motorista, cursa ciclista, matx de boxa, festival d’atletisme, bàsquet-ball femení, Concurs hípic, campionat de futbol de Catalunya, Festa d’aviació), balls de gala (diversos), actes institucionals (missa de pontifical i funerals pels defensors de la ciutat), sardanes, Jocs Florals, vetllades al Teatre Municipal, exposicions fotogràfiques i de pintura, amb una presència rellevant del Grup Excursionista i Esportiu Gironí. Afegim que el dia 31 d’octubre, i aquest seria un precedent a retenir, a les 10 del matí hi havia programada l’«Arribada de la Colla de Castellers Xiquets del Vendrell, la qual després de saludar l’Excm. Ajuntament, recorrerà la ciutat i aixecarà diverses torres i castells». Eren altres temps i no podia faltar un «Festival taurí».
L’estructura bàsica dels programes nodreix i apalanca una tradició antiga i sempre renovada que ha tingut continuïtat més enllà de les vicissituds de la història.
Voldria assenyalar, això sí, que en realitat les Fires i Festes de l’any 1935 foren les darreres que Girona va viure abans de la Guerra Civil. Durant els anys de la guerra no hi va haver ni cartells, ni programes, ni estrictament Fires i Festes. La premsa però recollia diversos aspectes que es feien coincidir per les dates amb l’imaginari festiu de la ciutat. Concretament el dia 29 d’octubre de l’any 1936, coincidint amb la diada de Sant Narcís, que en aquell context havia estat abolida, es va programar al Teatre Municipal de Girona per part del Comitè Econòmic d’Espectacles Públics, de la CNT-AIT, sota la direcció d’Ignasi Rodríguez Grahit, una representació de Bodas de Sangre en un homenatge a Federico García Lorca, que acabava de ser assassinat en els primers mesos de la guerra. La ciutat durant tres anys va tocar d’altres fibres.
Però un cop acabada la guerra tot l’esforç de programació i disseny dels anys de la República, en les diverses sensibilitats que hem evocat, va ser arrasat i va sorgir una estètica difícil, beata i carrinclona que impregnaria la vida de la ciutat durant unes dècades. Recuperar velles tradicions i avalar els nous temps amb dissenys compromesos, trencadors, innovadors i estèticament exigents hauria de ser un imperatiu moral i polític de les nostres autoritats.
