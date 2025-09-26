Opinió
Anna Estartús
A les set de la tarda
Com tantes altres vegades, quedo amb la Laura un dimecres a la tarda per anar a fer un vinet, posar-nos al dia i comentar qualsevol tema que ens vingui al cap. I riure, és clar. Ens trobem a les set, al barri vell, ens fem una abraçada i, sense ni tan sols dir-nos-ho, caminem cap al bar on anem habitualment. Però no hi ha lloc a la terrassa. I nosaltres volem estar a fora.
Per sort, estem just al costat de la plaça Bell-lloc, que s’ha convertit en una mena de terrassa comunitària de diversos locals. Fem una ullada: totes les taules estan ocupades i, les que no, estan parades per sopar. Buides, però dissuassòriament equipades amb plats, gots i coberts. La Laura i jo esbufeguem, contrariades, però no ens donem per vençudes. Anem cap a la plaça del Vi, i no ens ho podem creure: hi ha una terrassa buida. Sense ni una persona i plena de taules sense gots ni plats ni coberts. Sabem que és d’un restaurant, però ja hi hem anat altres vegades a fer una copa de vi.
La Laura seu a una taula i jo entro al local a demanar. A dins tampoc hi ha ni un client. Només hi ha un cambrer i una cambrera que em diuen «bona tarda» molt educadament. També molt educadament, els pregunto si podem prendre un vi a la terrassa. «No, em sap molt de greu –respon el noi–. És només per sopar». La meva cara deu dir-ho tot, perquè em torna a demanar disculpes, però jo ja estic sortint: Laura, marxem, que tampoc ens volen, només sopars, dic. «Però si són les set de la tarda! I tenen la terrassa buida!», em contesta ella, més sorpresa que no pas enfadada.
Seguim peregrinant buscant on prendre un vi. «Podries fer un article parlant de la merda de ciutat que està quedant», em diu la Laura. «Perquè no podem fer un vi o una cervesa a les set de la tarda?», contesto. «També! Però… no t’has adonat que, des de fa un temps, el barri vell fa molta pudor? Vagis on vagis, se sent ferum de pixats, d’escombraries, de… de tot!», diu ella, mentre ens assalta una pestilència inidentificable al carrer de les Ferreries Velles. Assenteixo davant l’evidència olfactiva, i recordo l’intens tuf d’orins que molts matins fa el carrer dels Torrats. «I això que estem a la part maca de Girona. No vulguis saber com deuen estar les zones més allunyades del centre», reflexiono. «Potser allà no reserven les taules de les terrasses perquè sopin els guiris a les set de la tarda», ironitza ella, just quan ens topem amb una terrassa meravellosa i buida on ens diuen que sí, que podem seure i prendre un vi.
Amb la copa plena al davant, ens oblidem de la mala lluna que ens havia envaït i fem el que volíem fer: saber com ens ha anat l’istiu, comentar alguna xafarderia, compartir inquietuds. I riure, és clar. Quan marxem, ens adonem que la terrassa s’ha anat omplint. Hi conviuen sense problemes taules com la nostra, de gent que està prenent una beguda, i també taules de persones que sopen. En canvi, quan passem per la plaça del Vi una altra vegada, el restaurant on no ens han volgut segueix buit (i he de confessar que a les dues ens envaeix una mena de satisfacció venjativa).
