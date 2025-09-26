Opinió
ALBERT SOLER
Un Nobel per a Sánchez, és igual quin
Pedro Sánchez ja no té votants, té feligresos, que és molt millor. Els polítics normalets tenen votants, alguns elegits tenen seguidors i només uns pocs aconsegueixen tenir adeptes. Feligresos no en té gairebé ningú, això és el màxim, abans d'en Sánchez, a Espanya només en van tenir Franco i el Vivales de Waterloo. Quan un polític té feligresos tot li està permès, si necessita diners només ha de demanar-ne per aquesta boqueta, i si -Déu no ho vulgui- arribés el cas de necessitat peremptòria, els feligresos li oferirien les seves filles verges. Els feligresos de Sánchez, per demostrar que a feligresos no hi ha qui els guanyi, han engegat una campanya proposant-lo per al Premi Nobel de la Pau. En realitat, del que tenen ganes és de beatificar-lo, però com que per a això és necessari que mori i tampoc és pla, de moment es conformen amb el Nobel, que no és poca cosa.
Amb la mà de premis Nobel que hi ha, cal tenir-ne ganes per a proposar-lo per al mateix que va guanyar en Kissinger. Més encertat seria proposar-lo per al de literatura, les dues cartes a la ciutadania que va escriure fa més d'un any, quedaran per sempre en la memòria dels espanyols, jo mateix tinc suors fredes cada cop que les rellegeixo, cosa que passa sovint perquè les tinc emmarcades al rebedor, al costat de grans clàssics de la literatura. La frase «Soc un home profundament enamorat de la seva dona» no desmereix al costat de «Totes les famílies felices s'assemblen les unes a les altres, però cada família infeliç ho és a la seva manera», l'una dedicada a Begoña Gómez i l'altra a Ana Karenina, totes dues sofridores per amor. Si Sánchez es fes amb el merescut Nobel literari, serviria per a reparar l'error comès amb Tolstoi, que no va disposar d'una cort de feligresos que el proposés i per això no va guanyar-lo.
Cert és que aquelles dues cartes, més dirigides a la seva senyora que als espanyols, als quals els importa un rave de qui estigui enamorat el president, tal vegada li van servir per a reconciliar-se amb la Begoña i deixar de dormir al sofà, però encara que el fet de pacificar una llar sigui molt encomiable i no poc dificultós, s'observa massa domèstic per a ser premiat amb el Nobel de la Pau, com pretenen els seus fidels. No negaré que en algunes parelles hi ha autèntiques guerres, probablement aquest era el cas del matrimoni Sánchez-Gómez, però un Nobel de la Pau ha de solucionar disputes que vagin més enllà de les parets de la llar, no diré que hagin de ser conflictes internacionals -això està fora de l'abast d'un president espanyol- però si més no d'una comunitat de veïns. Per més que als feligresos els moguin bones intencions en proposar el seu ídol per al Nobel de la Pau, si l'únic argument de què disposen és que Pedro Sánchez torna a compartir tàlem conjugal amb la seva senyora, a Noruega es faran els suecs, que allà són gent seriosa.
Un és conscient que proposar a algú per al Nobel és de franc, recordo amb nostàlgia la campanya catalana perquè li concedissin el de literatura a Martí i Pol, els poemes del qual només serveixen per a adornar recordatoris funeraris o perquè Lluís Llach perpetri amb ells alguna cançó, però si incomprensiblement els seus feligresos descarten el de literatura per a Sánchez, hi ha altres opcions més al seu abast que el de la pau. De fet, qualsevol seria més merescut que el de la pau, el de medicina mateix, perquè és una fita important que, amb els pals de cec que va donar el govern durant la pandèmia, quedi encara algun espanyol viu per a explicar-ho. O el de química, ja que no està a l'abast d'un alquimista qualsevol barrejar set vots amb una amnistia i que el resultat sigui continuar en el poder. O el d'economia, ja que ha aconseguit que el poder adquisitiu dels espanyols baixi sense parar i no es produeixin encara assalts a supermercats i a la mateixa Moncloa.
- Doncs si el poble no té pa, que mengi brioixos.
- Fes el favor, Begoña, ara no és el moment de pronunciar frases històriques, que m'estan postulant per al Nobel de la pau.
Fins el de física és adient a Sánchez, qui demostra que Newton va errar en calcular que un cos cau a una velocitat de 9,8 metres per segon al quadrat: ell cau molt més de pressa.
