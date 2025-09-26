Opinió
I qui ho pagarà? La variant de la Vall d’en Bas
A la Vall d’en Bas, a la Garrotxa, l’Ajuntament d’Olot i les Preses, juntament amb el lobby de les empreses del sector carni de la comarca, pretenen tirar endavant el seu projecte del que anomenen la variant les Preses-Olot.
La carretera que suposadament desviaria trànsit fora del nucli urbà de les Preses s’ha proposat com un projecte amb un fals túnel subterrani que passaria pel bell mig del municipi veí de la Vall d’en Bas, afectant-ne greument l’aqüífer natural i del qual en depèn l’aigua de boca de gran part de la Garrotxa i possiblement d’altres comarques.
El projecte, tot i comptar amb l’oposició de bona part de la població de la Vall i el seu ajuntament, es pretén que tiri endavant, i tot i les greus mancances que presenta en els seus informes, de possibles afectacions permanents en disponibilitat de l’aigua de boca a la comarca, i de viabilitat a llarg termini. De la mateixa manera, l’estudi de trànsit presentat té deficiències importants, amb una falsa previsió en la qual no s’ha contemplat l’aixecament de les restriccions de vehicles de pas.
El trànsit principal que passa per la carretera actual es compon de camions de porcs que fan via cap a l’escorxador d’Olot Meats, on un cop processat, un 80% de l’embotit produït a la comarca s’exporta fora del país. Aquest emplaçament ha portat un trànsit diari de camions desorbitat per la comarca i que majoritàriament només aporten llocs de feina precaris i problemes amb els veïns propers a la ubicació de l’escorxador.
El trànsit constant en benefici de la indústria càrnia insisteix a fer servir carreteres que no són aptes per al seu desplaçament, tot i tenir accés a l’Eix i l’autovia de Figueres, que comunica també amb el seu polígon. Tot plegat, per a estalviar-se un tram del trajecte.
Les conseqüències de construir el fals túnel i la variant no són noves: a la serra malaguenya d’Abdalajís, coneguda com a Villa de los Manantiales, les obres per als túnels de l’AVE Màlaga-Madrid van buidar els aqüífers de la regió, deixant sense aigua el municipi de forma permanent. D’això en fa vint anys, i ADIF va fer-se càrrec de portar cada dia vint camions cisterna al municipi per abastir-lo d’aigua, amb les conseqüències ambientals que aquest trànsit comporta. La despesa és de 40 milions d’euros en transport d’aigua de boca.
Avui en dia, ADIF ja no proporciona aigua al municipi, que s’ha d’abastir per altres mitjans, afegint una càrrega econòmica permanent més al municipi, per a un projecte que no li aporta cap benefici i al qual es va oposar enèrgicament durant la seva fase constructiva.
Qui pagarà aquest projecte sobredimensionat, que no té en compte les greus conseqüències mediambientals, sinó que a més serà una lacra permanent en l’economia de la comarca? No seria l’alternativa més eficient, econòmica i ecològica, obligar als vehicles de gran tonatge a no passar pels túnels de Bracons, i que fessin servir el ja existent Eix?
La variant no és un projecte pensat per a millorar la vida dels habitants de la Garrotxa, al contrari: està pensat per a enriquir uns pocs empresaris a costa dels diners públics de molts. El projecte, amb un cost de 450 milions d’euros, es preveu que comenci l’any que ve, tot i els estudis deficients del seu impacte. I llavors començarà el degoteig de milions en manteniment, abastiment d’aigua, i drenatge, que llegarem als nostres fills, que hauran d’habitar una comarca amb més trànsit, més contaminació i més sequera. I tot això, si és que queda aigua per a beure. n
