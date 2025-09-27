Opinió
Un abat en temps difícils
Quan un escriptor com Antoni Puigverd dedica unes línies a la memòria d’un home, la seva paraula deixa poc marge per afegir-hi res més. El seu article sobre la mort de l’abat emèrit de Montserrat, Sebastià Bardolet, és un retrat sensible i fidel d’una figura que, sovint, va preferir el silenci a la notorietat. Després d’aquestes paraules, el que s’hi pot afegir és tan sols complement i ressò.
Sebastià Bardolet va viure gairebé tota la seva existència vinculat a Montserrat. De molt jove en fou escolà i, amb el temps, monjo, prefecte de l’Escolania, prior i, finalment, abat entre 1989 i 2000. Home de sòlida formació i vocació musical, havia estudiat a Roma i estimava profundament la litúrgia. Però la seva aportació més gran no fou tant acadèmica com humana: un estil de govern sobri, discret i ple d’esperança.
Li tocà ser abat en temps difícils. Si els seus predecessors havien viscut l’època de l’expansió espiritual i cultural del monestir, ell hagué d’afrontar la davallada: la secularització, la crisi de vocacions, la pèrdua de centralitat de la religió en la societat catalana. Ho va fer sense estridències ni dramatismes, amb un somriure que era, més que optimisme, convicció en la força reconciliadora de l’amor.
Durant el seu abadiat va impulsar obres importants com la reforma de la basílica o la restauració de la Santa Cova després de l’incendi. Però sobretot va fer de Montserrat un lloc d’acollida, on cada pelegrí trobava un rostre amable i una paraula serena.
En l’homilia de les exèquies, el Pare Abat Manel Gasch i Hurios va recordar la seva fe i la seva senzillesa evangèlica: «Hem de retornar amor per amor». Aquest principi va ser la norma de la seva vida i el mestratge més pregon que deixa a monjos, escolans i pelegrins. Els qui el van conèixer de prop el recorden com un home essencialment bo, de bon cor i també com un excel·lent tenor. La seva presència transmetia pau, i la seva discreció es convertia en eloqüència.
El seu enterrament, discret i sense fastos, diu molt del moment actual de Montserrat, però també del seu tarannà. La seva vida fou com el gra de blat que cau a terra i mor per donar fruit: una existència humil i fecunda, arrelada a la pregària i a l’amor.
L’article de Puigverd ho va expressar amb bellesa: Bardolet va governar el declivi amb serenitat i va combatre la por al final amb un somriure. Aquesta és, potser, la seva lliçó més profunda: que, malgrat els canvis i les incerteses, només l’amor fidel i serè té la darrera paraula.
