Opinió
Gaza i els límits de la guerra moderna
El govern d’Israel no ha entès que les guerres del segle XXI ja no es juguen només en el terreny físic. El camp de batalla contemporani s’estén molt més enllà de les fronteres i les trinxeres. Inclou les xarxes socials, els mitjans globals i l’opinió pública internacional. En aquest espai volàtil, fins i tot un actor com Hamàs, responsable d’atacs terroristes atroços, pot arribar a ser percebut com a símbol de resistència heroica en una mena de «Stalingrad de Gaza».
I és que els Estats han de fer càlculs de costos i beneficis, pensant en la seva legitimitat externa i l’estabilitat i cohesió internes. Israel té al davant un enemic que no juga amb les regles de l’Estat, com totes les organitzacions terroristes. Hamàs no té un Estat a sostenir ni dependència econòmica formal. Si l’Iran hagués patit unes 60.000 baixes, l’equivalent proporcional serien centenars de milers de morts, és molt probable que el règim hauria col·lapsat. Hamàs, malgrat el seu lideratge decapitat i el seu aparell civil i militar arrasat, continua combatent. Els seus quadres han resistit refugiats en túnels amb subministraments suficients, mentre la seva població era sacrificada de manera calculada. El patiment del poble palestí ha estat instrumentalitzat com a eina de legitimitat davant el tribunal global de l’opinió pública. Aquesta asimetria situa Israel en una paradoxa letal. Cada ofensiva massiva, cada bombardeig que mata milers de civils, erosiona encara més la seva imatge internacional i reforça el relat de resistència de Hamàs. La insistència cega en buscar una victòria absoluta contra un enemic invisible està deixant marques que poden durar generacions.
El més inquietant és que, a més de les accions militars, hi ha veus dins del govern israelià que han apel·lat obertament a l’extermini i a la neteja ètnica. La combinació entre els fets sobre el terreny i aquestes declaracions polítiques construeix la imatge d’una intenció deliberada, i aquesta és justament la clau jurídica que activa el terme de genocidi. La definició moderna de genocidi no depèn només de les xifres o dels mètodes. El que importa és la voluntat demostrada de destruir un grup nacional o ètnic. La jurisprudència internacional ho confirma: a Srebrenica, el 1995, es van assassinar «només» 8.000 musulmans bosnians, i el Tribunal Penal Internacional per a l’ex-Iugoslàvia ho va qualificar de genocidi. El conflicte israel-palestí comparteix amb els Balcans aquesta combinació explosiva: posicions irreconciliables, disputes territorials ancestrals i la convivència forçada de comunitats religioses i ètniques en un mateix territori. És un escenari on, com diu la frase atribuïda a Churchill, «es fa més història de la que es pot consumir localment».
Israel, obsessionat amb la idea de la victòria total, no ha sabut veure que el terreny decisiu ja no són només les ruïnes de Gaza, sinó la consciència global. La batalla moral i digital té avui tant de pes com els míssils o els blindats.
