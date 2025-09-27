Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Meritxell Comas

La Girona que destrempa

La botiga Trek a l’antiga Caixa de Girona i a Can Prat

Girona s’ha convertit en aquella veïna que surt a sopar un dissabte al vespre amb els pantalons de baixar les escombraries; en aquella filla de la cosina de la veïna de la tieta llunyana que t’assalta amb un «que te’n recordes de mi, bufona?» sense donar-te ni temps d’esbossar una ganyota compassiva perquè no saps quina cara calça ni la filla, ni la cosina, ni la veïna ni encara menys la tieta llunyana. Girona, que tant «lleial, majestuosa i comtal» havia estat, ara és com aquell que de petit somiava en ser actor de Hollywood i ara maltracta acudits a les sobretaules del dinar de Nadal.

Girona era perdre la noció del temps resseguint les prestatgeries de la Llibreria Geli sense que t’endossessin un Rolex; era fer un cafè amb llet i un xuixo resguardat rere la vidriera de l’Arcada que no tingués gust a pizza Quatro stacioni; era treure el cap a Cal Rei per veure què es portava sense sortir amb una bicicleta (i una hipoteca per poder-la pagar) sota les cames; o la il·lusió d’anar a triar les cortines a Can Noell per estrenar un pis que ni de bon tros valia mig milió d’euros (ara, en canvi, et pots endur calces a cinc euros, que qui plora és perquè vol). Tot plegat, un paisatge de cartró sense ànima ni identitat que, d’una ventada, s’ha conformat amb una ciutat plena de salons de manicura, supermercats 24 hores, botigues de carcasses i galetes calòriques XXL.

Girona, aquella «ciutat immortal» que tant havia enamorat el món, ara podria ser Northampton, Dijon o Eindhoven. Una meca «orgull dels catalans» que ha passat de l’amor platònic al destrempament, amb decisions a l’alçada dels estadis i pavellons.

