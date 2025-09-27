Opinió
L’esport també és política
«No s’ha de barrejar política i esport», segons Javier Guillén, director de la Vuelta a Espanya, arran de les protestes contra l’equip ciclista d’Israel, precisament ell, que va convidar a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a presenciar l’última etapa des del seu cotxe. També Díaz Ayuso havia manifestat l’any 2019 que «la política ho està destrossant tot i no cal barrejar futbol i política» per l’amenaça del Tsunami Democràtic d’impedir la celebració d’un Barça-Madrid al Camp Nou, mentre a la Vuelta es va fotografiar orgullosa amb l’equip ciclista d’Israel, en un gest d’enorme contingut polític. El vell i recurrent debat sobre política i esport ha tornat al primer pla de l’actualitat davant les peticions de boicot als equips i seleccions d’Israel pel genocidi de Gaza. És la cançó enfadosa de sempre: quan a mi m’interessa utilitzo l’esport per fer política i, quan no, dic que no s’ha de barrejar.
L’exfutbolista francès Eric Cantona ho va dir ben clar fa uns dies al concert «Junts per Palestina», celebrat a Wembley. «He jugat amb França, amb el Manchester United... i sé que el futbol internacional és més que un esport. És cultura, és política, és poder tou. Cada país es representa a si mateix en un escenari global». També recentment el president de la Federació francesa de futbol, arran de les queixes del Paris Saint-Germain per la lesió de Dembélé, ho va dir sense embuts: «La selecció està per damunt de tots». Ara el Girona perdrà durant un mes Joel Roca per l’obligatorietat d’haver de defensar Espanya al Mundial sub ‘20, i entre desembre i gener tampoc no podrà comptar amb la nova estrella de l’equip, el marroquí Ounahi, a causa de la Copa Àfrica.
La llei espanyola de l’Esport recull que «és un deure dels esportistes acudir a les convocatòries de les seleccions». No fer-ho es considera una infracció greu i comporta multes de fins a 30.000 euros i una possible inhabilitació d’entre dos i quinze anys. El Congrés va acceptar el desembre de 2023 tramitar una proposició de llei presentada per Gabriel Rufián (ERC) perquè no sigui obligatori per als esportistes competir amb la selecció espanyola. No només la tramitació està paralitzada, sinó que la ministra Pilar Alegría va avisar el passat mes de juny que «el règim actual de les seleccions esportives continuarà regint-se per la legislació vigent i també, per descomptat, pels compromisos internacionals que ha assumit Espanya». Per tant, volen un exemple més clar de politització de l’esport que aquesta llei? Des del moment en què a totes les competicions internacionals hi sonen els himnes nacionals i s’hissen les banderes de cada país, afirmar el contrari és negar l’evidència. O que els tornejos de Copa s’anomenin Copa del Rei o de la Reina.
La realitat i la història ens indica que política i esport van agafats de la mà. Franco va utilitzar l’Eurocopa del 1964, la del famós gol de Marcelino, per blanquejar la dictadura, i Videla, el mundial de l’Argentina de 1978, pel mateix motiu. O Hitler, els Jocs Olímpics de Berlín de 1936. I no només els dictadors han usat l’esport pels seus fins. L’emotiva pel·lícula Invictus ens mostra com, l’any 1995, la celebració a Sud-àfrica de la Copa del Món de Rugbi va ser l’instrument usat per Nelson Mandela per construir la unitat nacional. Durant anys, el seu país havia patit l’aïllament internacional, a causa de l’apartheid, fins i tot la UE Figueres en va pagar les conseqüències: l’1 de maig de 1988, quan feia dos anys que estava a Segona A, va fitxar un jugador sud-africà, Owen da Gama, que jugava al Derry City d’Irlanda del Nord. L’endemà que s’anunciés el seu fitxatge, el Govern espanyol va comunicar que denegaria els visats a tots els esportistes sud-africans. Era un moment de gran sensibilitat en la lluita contra el règim d’apartheid, malgrat que Da Gama havia jugat anteriorment a Bèlgica i Irlanda sense problemes.
La barreja d’esport i política és més vella que anar a peu. Podríem recordar el boicot dels Estats Units i els seus aliats als Jocs Olímpics de Moscou de 1980, que l’URSS va tornar amb el boicot als de Los Angeles, quatre anys després, però ja passava en els Jocs de l’antiga Grècia que tenien com escenari Olímpia, on encara es conserva l’Estadi. Mentre se celebraven, s’establia una treva militar. És tanta la política que envolta l’esport que el Comitè Olímpic Internacional té una doble vara de mesurar, segons sigui Rússia o Israel.
